Энергетика
«Газпром» нарастил чистую прибыль за квартал на 44%REGNUM 07:24
В январе — марте 2019 года приходящаяся на акционеров чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась на 44,2% к первому кварталу 2018 года. Она достигла 535,91 млрд рублей, следует из материалов компании.
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