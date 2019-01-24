Энергетика
«Газпром» направит в 2019 году 53 млрд рублей на «Северный поток-2»Российская газета 11:20
ПАО "Газпром" в 2019 году направит на реализацию проекта "Северный поток-2" 53,17 миллиарда рублей, следует из материалов компании. В целом инвестпрограмма "Газпрома" составляет 1,325 триллиона рублей.
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Глава Total в Давосе выступил против бойкота Саудовской Аравии из-за дела Хашкаджи
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