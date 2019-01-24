«Газпром» направит в 2019 году 53 млрд рублей на «Северный поток-2»Российская газета 11:20

с чего всё началось

ПАО "Газпром" в 2019 году направит на реализацию проекта "Северный поток-2" 53,17 миллиарда рублей, следует из материалов компании. В целом инвестпрограмма "Газпрома" составляет 1,325 триллиона рублей.

«Газпром» направит в 2019 году 53 млрд рублей на «Северный поток-2»

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Энергетика Энергетика CNOOC в этом году увеличит капвложения до 5-летнего максимума CNOOC рассчитывает в этом году увеличить нетто-добычу нефти и газа до 480-490 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) - максимума с 2015 года.

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