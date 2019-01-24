Энергетика

«Газпром» сократил инвестиции в строительство газопроводовRuNews24.ru 00:52

В этом году «Газпром» направит на строительство масштабного «Северного потока-2» чуть более 53 миллиардов рублей. В прошлом году эта сумма была почти в два раза больше – 92,2 миллиарда. В 2017 году финансирование и вовсе превышало 104 миллиарда рублей.
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с чего всё началось
Инвестпрограмма ПАО «Газпром» на 2019 год предусматривает выделение 53,17 млрд руб. на газопровод «Северный поток-2», общий объем инвестпрограммы компании составляет 1,325 трлн руб., следует из данных (*xls
) на сайте «Газпрома».
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