Энергетика
«Газпром» сократил инвестиции в строительство газопроводовRuNews24.ru 00:52
В этом году «Газпром» направит на строительство масштабного «Северного потока-2» чуть более 53 миллиардов рублей. В прошлом году эта сумма была почти в два раза больше – 92,2 миллиарда. В 2017 году финансирование и вовсе превышало 104 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Инвестпрограмма ПАО «Газпром» на 2019 год предусматривает выделение 53,17 млрд руб. на газопровод «Северный поток-2», общий объем инвестпрограммы компании составляет 1,325 трлн руб., следует из данных (*xls) на сайте «Газпрома».РБКвчера в 09:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7196 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Энергетика
Цена на нефть в $60-70 за баррель устраивает Россию
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россию устраивает цена на нефть в диапазоне $60−70 за баррель.
Обновлено в 03:55
Энергетика
Норвежская Equinor приобрела треть дочерней компании «Роснефти»
Норвежская Equinor (бывшая Statoil) приобрела 33,33% дочерней компании «Роснефти» — «Севкомнефтегаз», следует из материалов «Роснефти».
Обновлено вчера в 18:49
Энергетика
Кризис в Венесуэле уже отразился на капитализации «Роснефти»
Венесуэла, находящаяся на седьмом месте в ОПЕК по объемам добычи нефти, переживает тяжелейший экономический и политический кризис.
Обновлено вчера в 09:12
Энергетика
«Роснефть» получит на 20 лет терминал для нефтепродуктов в Ливане
Обновлено вчера в 12:01
Энергетика
СМИ уличили Росгвардию в закупке топлива по завышенным ценам
СМИ полагают, что цена топлива значительно завышена.
Обновлено в 03:38
Энергетика
В приграничном с Венесуэлой регионе Колумбии обнаружили залежи нефти
Обновлено вчера в 20:46
Энергетика
Бензин у производителей в декабре подешевел на 15,4%
В декабре 2018 года цены производителей на бензин снизились на 15,4%, приводит данные Росстат.
Обновлено вчера в 09:29
Энергетика
«Распадская» в 2018 году увеличила добычу на 11%
В 2018 году добыча на всех предприятиях "Распадской" составила 12,7 млн тонн рядового угля (+11% г/г), сообщила компания.
Обновлено в 02:30
Энергетика
Российская нефть Urals стала дороже эталонной североморской
Российская нефть Urals, которая обычно торгуется с дисконтом к североморскому эталону, стала стоить дороже него, следует из данных ценового агентства Argus.
Обновлено вчера в 16:17
Энергетика
Казахстан планирует запретить экспорт дизельного топлива в страны ЕАЭС
Казахстан планирует запретить экспорт дизельного топлива в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает 25 января агентство «КазТАГ» со ссылкой на проект совместного приказа министерств энергетики, национальной экономики, финансов и Комитета национальной безопасности.
Обновлено в 00:56
Энергетика
В Китае стремительно выросла выработка ядерной энергии в 2018 году
Объем выработки атомной энергии в Китае в 2018 году вырос в связи с запуском новых реакторов, сообщает 24 января агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:15
Энергетика
Новатэк хочет построить еще 2-3 линии производства СПГ
К 2030-му году компания «Новатэк» планирует построить еще 2-3 производственные линию по сжижению природного газа.
Обновлено вчера в 19:38
Энергетика
Новые предприятия Кургана ориентированы на освоение Арктики
Развитие Арктики позволяет не только модернизировать производство, но и развивать совершенно новые предприятия на территории Зауралья.
Обновлено вчера в 10:31
Энергетика
Глава «Нафтогаза»: Украинских запасов газа хватит, чтобы пережить зиму
Глава правления украинской Национальной акционерной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев считает, что запасов природного газа в стране достаточно, чтобы обеспечить бесперебойное отопление в зимний сезон.
Обновлено вчера в 04:52
Энергетика
Эксперты уверены, что списание долгов за услуги ЖКХ снизит качество и устойчивость отрасли
Списание долгов негативно скажется на устойчивости отрасли ЖКХ и на качестве предоставляемых населению коммунальных услуг.
Обновлено вчера в 23:18