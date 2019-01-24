«Газпром» сократил инвестиции в строительство газопроводовRuNews24.ru 00:52

с чего всё началось

В этом году «Газпром» направит на строительство масштабного «Северного потока-2» чуть более 53 миллиардов рублей. В прошлом году эта сумма была почти в два раза больше – 92,2 миллиарда. В 2017 году финансирование и вовсе превышало 104 миллиарда рублей.

Энергетика Энергетика Цена на нефть в $60-70 за баррель устраивает Россию Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россию устраивает цена на нефть в диапазоне $60−70 за баррель.

Энергетика Энергетика Норвежская Equinor приобрела треть дочерней компании «Роснефти» Норвежская Equinor (бывшая Statoil) приобрела 33,33% дочерней компании «Роснефти» — «Севкомнефтегаз», следует из материалов «Роснефти».

Энергетика Энергетика Кризис в Венесуэле уже отразился на капитализации «Роснефти» Венесуэла, находящаяся на седьмом месте в ОПЕК по объемам добычи нефти, переживает тяжелейший экономический и политический кризис.

Энергетика Энергетика «Роснефть» получит на 20 лет терминал для нефтепродуктов в Ливане

Энергетика Энергетика СМИ уличили Росгвардию в закупке топлива по завышенным ценам СМИ полагают, что цена топлива значительно завышена.

Энергетика Энергетика В приграничном с Венесуэлой регионе Колумбии обнаружили залежи нефти

Энергетика Энергетика Бензин у производителей в декабре подешевел на 15,4% В декабре 2018 года цены производителей на бензин снизились на 15,4%, приводит данные Росстат.

Энергетика Энергетика «Распадская» в 2018 году увеличила добычу на 11% В 2018 году добыча на всех предприятиях "Распадской" составила 12,7 млн тонн рядового угля (+11% г/г), сообщила компания.

Энергетика Энергетика Российская нефть Urals стала дороже эталонной североморской Российская нефть Urals, которая обычно торгуется с дисконтом к североморскому эталону, стала стоить дороже него, следует из данных ценового агентства Argus.

Энергетика Энергетика Казахстан планирует запретить экспорт дизельного топлива в страны ЕАЭС Казахстан планирует запретить экспорт дизельного топлива в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает 25 января агентство «КазТАГ» со ссылкой на проект совместного приказа министерств энергетики, национальной экономики, финансов и Комитета национальной безопасности.

Энергетика Энергетика В Китае стремительно выросла выработка ядерной энергии в 2018 году Объем выработки атомной энергии в Китае в 2018 году вырос в связи с запуском новых реакторов, сообщает 24 января агентство Синьхуа.

Энергетика Энергетика Новатэк хочет построить еще 2-3 линии производства СПГ К 2030-му году компания «Новатэк» планирует построить еще 2-3 производственные линию по сжижению природного газа.

Энергетика Энергетика Новые предприятия Кургана ориентированы на освоение Арктики Развитие Арктики позволяет не только модернизировать производство, но и развивать совершенно новые предприятия на территории Зауралья.

Энергетика Энергетика Глава «Нафтогаза»: Украинских запасов газа хватит, чтобы пережить зиму Глава правления украинской Национальной акционерной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев считает, что запасов природного газа в стране достаточно, чтобы обеспечить бесперебойное отопление в зимний сезон.