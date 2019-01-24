«Газпром» направит в 2019 году 53 млрд рублей на «Северный поток-2»Российская газета вчера в 11:20

с чего всё началось

ПАО "Газпром" в 2019 году направит на реализацию проекта "Северный поток-2" 53,17 миллиарда рублей, следует из материалов компании. В целом инвестпрограмма "Газпрома" составляет 1,325 триллиона рублей.

«Газпром» направит в 2019 году 53 млрд рублей на «Северный поток-2»

Энергетика Энергетика Попытка переворота в Венесуэле не отразилась на стоимости нефти Нефть марки WTI торгуется по $52,36 (снижение на 0,5%).

Энергетика Энергетика Норвежская Equinor приобрела треть дочерней компании «Роснефти» Норвежская Equinor (бывшая Statoil) приобрела 33,33% дочерней компании «Роснефти» — «Севкомнефтегаз», следует из материалов «Роснефти».

Энергетика Энергетика «Роснефть» получит на 20 лет терминал для нефтепродуктов в Ливане

Энергетика Энергетика Бензин у производителей в декабре подешевел на 15,4% В декабре 2018 года цены производителей на бензин снизились на 15,4%, приводит данные Росстат.

Энергетика Энергетика В приграничном с Венесуэлой регионе Колумбии обнаружили залежи нефти

Энергетика Энергетика Российская нефть Urals стала дороже эталонной североморской Российская нефть Urals, которая обычно торгуется с дисконтом к североморскому эталону, стала стоить дороже него, следует из данных ценового агентства Argus.

Энергетика Энергетика В ряде регионов России в январе зафиксировано подорожание бензина В 20-х числах января в некоторых регионах России зафиксирован рост стоимости бензина.

Энергетика Энергетика «Новатэк» увеличил доказанные запасы углеводородов в 2018 году на 4% Доказанные запасы углеводородов «Новатэка» по стандартам SEC (включая долю в запасах совместных предприятий) составили 15,789 млрд баррелей нефтяного эквивалента по состоянию на 31 декабря 2018 года, сообщает компания.

Энергетика Энергетика В Китае стремительно выросла выработка ядерной энергии в 2018 году Объем выработки атомной энергии в Китае в 2018 году вырос в связи с запуском новых реакторов, сообщает 24 января агентство Синьхуа.

Энергетика Энергетика Кузбасская компания нарастила добычу угля в 2018 году

Энергетика Энергетика Два ледокола «Газпром нефти» приступили к совместной работе в Арктике Ледоколы нового поколения «Андрей Вилькицкий» и «Александр Санников» приступили к сопровождению танкерного флота от терминала «Ворота Арктики» до плавучего нефтехранилища в Кольском заливе, сообщает 24 января пресс-служба компании «Газпром нефть».

Энергетика Энергетика Россия и Белоруссия никак не договорятся о цене за газ после 2019 года В 2019 году Белоруссия покупала у России голубое топливо по цене 127 долларов за 1 000 кубометров.

Энергетика Энергетика В Югре отмечается рост добычи нефти Как сообщил Депутат Думы Югры от Нижневартовска Сергей Великий, по предварительным данным добыча нефти по ХМАО – Югре за 2018 год составила 236 млн т, что более, чем на миллион тонн больше, чем было добыто в 2017 г. - Была проделана большая работа, чтобы приостановить снижение добычи нефти, которое началось около десяти лет назад, - отметил Сергей Великий.

Энергетика Энергетика Казахстан планирует экспортировать до 600 тыс. тонн бензина в год Производительные мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Казахстана позволяют республике экспортировать до 600 тыс. тонн бензина в год, заявил министр энергетики Канат Бозумбаев, сообщает 23 января агентство «КазТАГ».