Энергетика
«Газпром» направит в 2019 году 53 млрд рублей на «Северный поток-2»Российская газета вчера в 11:20
ПАО "Газпром" в 2019 году направит на реализацию проекта "Северный поток-2" 53,17 миллиарда рублей, следует из материалов компании. В целом инвестпрограмма "Газпрома" составляет 1,325 триллиона рублей.
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Инвестпрограмма ПАО «Газпром» на 2019 год предусматривает выделение 53,17 млрд руб. на газопровод «Северный поток-2», общий объем инвестпрограммы компании составляет 1,325 трлн руб., следует из данных (*xls) на сайте «Газпрома».РБКвчера в 09:02
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