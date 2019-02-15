Энергетика

«Газпром» начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срокаИнфорос вчера в 06:33

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока - уже с 1 декабря 2019 года (плановым сроком назывался конец 2019 года, с первоначальными поставками 5 млрд куб. м в год).
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«Газпром» начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока

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Названа дата начала поставок российского газа в Китай

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Миллер назвал дату начала поставок российского газа в Китай

RT на русскомвчера в 06:25

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«Газпром» начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока

ТАССвчера в 05:52

«Газпром» начнет поставки газа в Китай с 1 декабря 2019 года

Finam.Ruвчера в 05:51

«Газпром» назвал сроки начала поставок газа по «Силе Сибири» в Китай

Ведомостивчера в 06:30
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Гендиректор S7 Space покидает пост

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Посетителей ТЦ «Румба» эвакуировали в Петербурге

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в понедельник, 4 февраля, в Санкт-Петербурге были эвакуированы 4 торговых центра .
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Общество

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Шведские исследователи представили свою версию гибели группы Дятлова

Участники шведской экспедиции представили свою версию гибели группы Дятлова в 1959 году.
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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в Киеве, заявила, что давно пора вводить санкции в отношении руководства Украины.
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Сервис поиска автопопутчиков BlaBlaCar планирует ввести онлайн-платежи между автовладельцами и попутчиками в России, рассказал в интервью РБК главный управляющий директор BlaBlaCar Николас Брюссон.
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Армия и оружие

Испытания ядерной энергоустановки ракеты «Буревестник» прошли успешно

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Минтранс поддержал идею ужесточения наказания за превышение скорости

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Житель города Аврора в американском штате Иллинойс, открывший стрельбу в офисе Henry Pratt, оказался сотрудником компании, которого на совещании уведомили об увольнении.
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