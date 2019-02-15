«Газпром» начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срокаТАСС 05:52

"Газпром" начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока - уже с 1 декабря 2019 года, сообщил председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.

«Газпром» начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока

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