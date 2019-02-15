Энергетика

«Газпром» начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срокаТАСС 05:52

"Газпром" начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока - уже с 1 декабря 2019 года, сообщил председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.
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Названа дата запуска «Силы Сибири»

Lenta.ru06:30

«Газпром» назвал сроки начала поставок газа по «Силе Сибири» в Китай

Ведомости06:30

«Газпром» начнет поставки газа в Китай с 1 декабря 2019 года

Finam.Ru05:51

Названа дата начала досрочных поставок российского газа в Китай

Московский Комсомолец06:06

«Газпром» начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока

ТАСС05:52

Миллер назвал дату начала поставок российского газа в Китай

RT на русском06:25

Названа дата начала поставок российского газа в Китай

РИА Новости05:50
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Происшествия

Сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей

Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви и ещё пять человек, которые были задержаны ранее, подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Политика

Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя России

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", - говорится в тексте указа главы государства.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Появилось видео начала массовой драки со стрельбой в Москве

Обновлено в 06:28
Культура

Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах

«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Происшествия

На мэра города Иваново совершено нападение

Неизвестный мужчина совершил нападение на мэра города Иваново Владимира Шарыпова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:41
Экономика

Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
Обновлено в 04:06
Политика

Тимошенко заподозрили в незаконном обогащении

Кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко заподозрили в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Обновлено в 05:16
Общество

Беглов уволил трех глав районов Петербурга за неубранный снег

Врио начальника управления информации — руководителя пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Марина Мерцалова подтвердила РБК, что причиной увольнения глав трех районов города были жалобы жителей на уборку снега.
Обновлено в 06:02
Транспорт

В России предложили ужесточить наказание за нарушение ПДД

Министерство транспорта России предложило правительству ввести штраф в размере 500 рублей за превышение скоростного лимита на 10—20 км/ч, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Саратовской области произошёл крупный пожар в церкви

В городе Балашове Саратовской области произошёл пожар в здании церкви, возгорание локализовано на площади 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталию Куличенкову.
Обновлено в 05:33
Политика

Лукашенко объявил о готовности объединиться с Путиным завтра

Обновлено в 06:42
Кино

Писатель Руслан Закриев обвинил Джеймса Кэмерона в плагиате «Аватара»

Обновлено в 06:34
Происшествия

Взорвавшийся в Красноярске дом был построен незаконно

Взорвавшийся дом в Красноярске не может быть восстановлен, сообщили специалисты.
Обновлено в 06:36
Политика

На Украине община УПЦ подала иск в ЕСПЧ из-за ареста храма

Религиозная община канонической Украинской православной церкви в селе Птичья Ровенской области подала иск в Европейский суд по правам человека на действия украинских властей из-за незаконного ареста храма.
Обновлено в 06:45
Здоровье

Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в кабмин не поступали предложения по повышению возраста продажи алкоголя.
Обновлено в 03:47
Экономика

Медведев подписал постановление о создании новых ТОР

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства о создании в России еще 14 территорий опережающего развития.
Обновлено в 03:21
Экономика

Выручка «Яндекса» за 2018 год выросла на 41%

Рекламная выручка «Яндекса» в четвертом квартале выросла на 25% в сравнении с тем же периодом 2017 года и обеспечила 76% от общей выручки компании за период.
Обновлено в 06:07
Происшествия

СК РФ завершил расследование дела в отношении экс-замглавы ФСИН

Обновлено в 06:33
Политика

Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) - так называемых "воров в законе".
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

Ваня Фокин вместе с мамой вернулся в Магнитогорск

Обновлено в 00:17
Экономика

Российские вагоностроители планируют закупить в КНР до 800 тыс. колес

РБК напоминает, что Evraz, в свою очередь, после модернизации цеха на Нижнетагильском металлургическом комбинате в 2021 году планирует производить дополнительно 78 тыс. колес в год.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассекретили документы о войне в Афганистане

Сегодня, 15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода войск СССР из Афганистана.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Пугачева не пригласила Преснякова на юбилей

Ранее в интервью "Дни.ру" Владимир Пресняков сообщил: о том, что Алла Пугачева готовится к концерту, он узнал из интернета.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Футболиста «Локомотива» Тарасова задержали в аэропорту Шереметьево

Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов был задержан в аэропорту Шереметьево за административное правонарушение.
Обновлено в 04:21
Экономика

Сбербанк предложил Роскомнадзору запретить программы, подменяющие номер телефона

Кузнецов добавил, что каждый из этих сайтов, использующихся для подмены номера телефона, идентифицирован.
Обновлено в 06:54
Общество

В поселках Поморья заметили волков

Хищники были замечены в поселке Талаги и деревне Повракульская, сообщила администрация МО "Талажское".
Обновлено в 06:09
Автоспорт

Команда «Феррари» представила болид на новый сезон «Формулы-1»

Команда "Феррари" представила машину, на которой в новом сезоне чемпионата "Формулы-1" будут выступать немец Себастьян Феттель и гонщик из Монако Шарль Леклер.
Обновлено в 05:35
Политика

Песков призвал не обманываться насчёт санкций США против России

России не стоит ждать смягчения позиций США в вопросе по антироссийским санкциям.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Домашние собаки загрызли младенца в частном доме в Томске

Обновлено в 04:26
Политика

Лукашенко отказался ехать в Германию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил визит на конференцию по безопасности из-за встречи с российским президентом.
Обновлено в 05:38
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Сила Сибири
Строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Протяженность 2158 км, диаметр трубы 1420 мм, рабочее давление 9,8 Мпа, экспортная мощность: 38 млрд кубометров газа в год.
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