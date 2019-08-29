Энергетика

РБКРБКТрубопровод «Сила Сибири» начали заполнять природным газом

Природный газ начал заполнять ведущий в Китай газопровод «Сила Сибири». Об этом сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, передает телеканал Якутия 24.
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«Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири»

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