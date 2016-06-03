Энергетика
Интерфакс - РоссияГазпром начал заполнение газом «Силы Сибири»
Interfax-Russia.ru - "Газпром" начал заполнение газом экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", заявил в четверг на I Нефтегазовом форуме в Якутии глава республики Айсен Николаев.
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Кино
Россияне выбрали лучшие отечественные фильмы
VSE42 Новости 05:28
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Экономика
Девелопер ЛСР вдвое снизил чистую прибыль по МСФО
Девелоперская группа ЛСР в первом полугодии снизила чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза – до 1,9 миллиарда рублей, сообщается в отчете компании.
РИА Новости 07:00
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Политика
Лукашенко предложил Болтону начать отношения с чистого листа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном предложил начать белорусско-американские отношения с чистого листа.
Газета.Ru 08:07
Политика
Новым спикером Верховной рады стал лидер партии «Слуга народа»
Новым спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков, руководитель партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Ведомости 07:55
Автоспорт
Квят и Албон будут оштрафованы на Гран-при Бельгии за смену двигателя
Советский спорт 04:51
Космос
Телескоп «Хаббл» запечатлел процесс гибели звезды
Орбитальная обсерватория «Хаббл» запечатлела процесс смерти звезды в созвездии «Близнецов», сообщает портал Phys.org.
Аргументы и Факты 27 августа в 11:54
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Газета.Ru 07:38
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте, сообщается в четверг на сайте парламента.
РИА Новости 07:23
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Происшествия
В Турции умерла российская девочка
Rambler News Service вчера в 10:31
Политика
Валенса осудил отказ Польши пригласить Путина на 80-летие начала войны
Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что власти страны должны были пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 07:16
Политика
Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву
Украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам в колонии по обвинению в подготовке терактов, этапировали из ИК-8, расположенной в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в Москву.
РБК 03:49
Здоровье
Уникальную операцию на позвоночнике впервые провели российские хирурги
Царьград вчера в 22:48
Здоровье
Главный диетолог Минздрава РФ назвал два закона недопущения ожирения
Проблему лишнего потребления калорий россиянами и ожирения можно решить, выполняя всего два правила здорового питания.
ФАН 01:32
Происшествия
В Карелии перевернулся школьный автобус
Пять человек пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса с дороги в Карелии.
ТАСС 05:04
Происшествия
В Судаке автомобиль упал с обрыва на пляжную палатку
В Судаке легковой автомобиль сорвался с 15-метрового обрыва и упал на установленную на пляжу палатку, в которой делали массаж, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:50
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
РИА Новости 05:47
Энергетика
Прибыль «РусГидро» за 1 полугодие снизилась на 24%
Прибыль "РусГидро" за 1 полугодие 2019 года по МСФО снизилась на 24% г/г - до 29,38 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Finam.Ru 07:15
Политика
Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час
В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.
Lenta.ru 08:24
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Театры
Во МХАТе объяснили подачу жалобы на нового худрука в прокуратуру
Актеры МХАТ имени Горького подали в прокуратуру жалобу на нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.
РБК 07:43
Энергетика
Зарплаты рабочих «Газпрома» проиндексируют в три раза выше инфляции
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что с 1 октября зарплата сотрудников дочерних предприятий «Газпрома» и филиалов вырастет на 15%, сообщает «ТАСС».
Ведомости 05:40
Общество
В Екатеринбурге массово уволились педагоги
В Екатеринбурге одна из гимназий потеряла сразу десять педагогов.
REGNUM 06:47
Происшествия
В Башкирии годовалый ребёнок исчез, пока мама спала
SterlitamakTime.ru 07:20