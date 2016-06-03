Энергетика

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияГазпром начал заполнение газом «Силы Сибири»

Interfax-Russia.ru - "Газпром" начал заполнение газом экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", заявил в четверг на I Нефтегазовом форуме в Якутии глава республики Айсен Николаев.
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«Силу Сибири» начали наполнять газом

Взгляд.ру03:06

Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири»

Интерфакс - Россия02:49

Названа дата подачи газа по «Силе Сибири» с месторождения ямальской «дочки» «Газпрома»

Znak.com04:48

Трубопровод «Сила Сибири» начали заполнять природным газом

РБК04:35

«Газпром» начал наполнение газом газопровода «Сила Сибири»

ТАСС04:17

«Силу Сибири» начали накачивать газом

News.ru05:34

А.Николаев: Началось заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

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