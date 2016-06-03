Энергетика
Интерфакс - РоссияГазпром начал заполнение газом «Силы Сибири»
Interfax-Russia.ru - "Газпром" начал заполнение газом экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", заявил в четверг на I Нефтегазовом форуме в Якутии глава республики Айсен Николаев.
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Политика
В Совфеде побывала делегация из конгресса США
В четверг верхнюю палату российского парламента посетили коллеги из конгресса США.
Российская газета 06:16
Здоровье
Главврачи нижнетагильских больниц отстранены от работы
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) временно отстранены от работы главврачи Демидовской больницы и ЦГБ №1. Об этом сообщает ЕАН.
REGNUM 03:14
Политика
Точную дату начала Второй мировой войны знает только треть граждан РФ
Большинство жителей России (90%) в ходе опроса смогли назвать примерную дату начала Второй мировой войны (90%).
REGNUM 04:29
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием Киркорова
Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
РИА Новости 06:18
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости 01:45
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС вчера в 16:58
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Происшествия
Суд арестовал двух полицейских по делу об изнасиловании в Анапе
Городской суд Анапы принял решение о заключении под стражу двух полицейских, обвиняемых в принуждении к сексу 17-летней спортсменки, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Юрий Гапеев.
News.ru вчера в 12:01
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06
Авто
Представлен «заряженный» кроссовер Mercedes-AMG GLB 35
Компактный семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB, представленный в июне этого года, получил «заряженную» версию – GLB 35 от Mercedes-AMG.
Автоновости дня вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина: «Муж даже памперсы научился менять»
Шубская отмечает поразительное внешнее сходство между сыном и мужем. А родители Овечкина надеются увидеть в нем и будущую звезду хоккея.
StarHit.ru вчера в 22:00
Космос
Космонавты МКС выйдут в открытый космос для оценки состояния «Союзов»
В ноябре российские космонавты покинут МКС и выйдут в открытый космос для оценки состояния «Союзов» — они снимут один из специальных элементов корабля, что в дальнейшем поможет специалистам оценить возможность продления ресурса данных моделей пилотируемых кораблей.
NewInform 04:41
Шоу-бизнес
Пригожин назвал отличия Бузовой и Волочковой от «настоящих звезд»
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил журналистам главные отличия "настоящих звезд" эстрады от таких желающих выделиться любой публичных личностей, как телеведущая Ольга Бузова и балерина Анастасия Волочкова, сообщает "Вечерняя Москва".
Московский Комсомолец вчера в 20:23
Транспорт
Собянин: Московское метро к 2023 году вырастет в два раза
Московское метро к 2023 году вырастет в два раза, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем персональном блоге.
ТВ Центр 04:07
Политика
Путин показал Эрдогану Су-57, МС-21 и новый «Аурус»
Президент России лично показал гостю все новинки. Путин и Эрдоган посмотрели Су-57 и Су-35.
Комсомольская правда 27 августа в 11:47
Происшествия
Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
Lenta.ru 05:38
Политика
В Кремле следят за перезагрузкой власти на Украине
Как пишет Федеральное агентство новостей, официальный представитель Кремля заявил, что в Москве, безусловно, с большим вниманием наблюдают за перезагрузкой власти на Украине.
iReactor 05:53
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Авто
Кроссвэн от Chevrolet готов к выходу на рынок
Концерн General Motors совместно с китайской компанией SAIC подготовили к выходу на рынок новый внедорожный минивэн Baojun RM-5.
Новые автомобили вчера в 23:02
Здоровье
Диетологами Минздрава названы основные законы правильного питания
Диетологи Министерства здравоохранения России назвали основной ряд законов правильного питания, которые необходимо соблюдать для поддержания здорового организма.
Дни24 06:58
Происшествия
В ДТП на Ставрополье пострадали 15 человек
В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ставропольском крае пострадали 15 человек, включая пятерых детей.
Известия 05:52
Финансы
Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
РБК вчера в 15:38
Происшествия
Автомобиль упал со склона на пляжную палатку в Крыму
"Водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа", - говорится в сообщении ведомства.
Интерфакс 06:28
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Энергетика
Польша договорилась продавать закупаемый у США газ Украине
Польша договорилась продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ, который страна закупает у США.
RT на русском 05:34
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона Moto G8 Play
Информация о характеристиках Moto G8 Play была опубликована на форуме XDA Developers.
iXBT.com 07:05
Армия и оружие
Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
Известия 00:07
Шоу-бизнес
Правительство может подключить Ольгу Бузову к пропаганде ПДД
Вице-премьер Правительства РФ Максим Акимов выступил с предложением подключить к пропаганде безопасности на дорогах известную певицу и шоу-вумен Ольгу Бузову.
УтроNews вчера в 10:05
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:30
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31