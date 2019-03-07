Энергетика
«Газпром» начал продавать газ на экспорт в рубляхВести.Финанс 11:41
Сделка была реализована на условиях "до конца месяца" с поставкой в пункт NCG, объем проданного газа составил около 80 млн куб. м. Генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова отметила символическую значимость сделки, заявив о намерении компании продолжать развитие продаж через электронную торговую платформу в рублях.
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