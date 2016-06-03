Энергетика
ПРАЙМ«Газпром» начал наполнение природным газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" начал наполнение природным газом газопровода "Сила Сибири", сообщил глава Якутии Айсен Николаев на Первом нефтегазовом форуме Республики Саха (Якутия). Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.
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Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Технологии
МТС запустила пилотную зону 5G в Москве
Компания МТС запустила первую пилотную зону в сетях пятого поколения в Москве – она находится на ВДНХ в районе павильона "Умный город".
Газета.Ru 14:24
Политика
В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.
RT на русском вчера в 18:13
Здоровье
В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия 10:00
Кино
Стала известна дата премьеры «Ведьмака» от Netflix
Главную роль в сериале исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена.
Piter.tv 11:32
Футбол
Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов.
Политическая Экспертиза 02:27
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Футбол
Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм)
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Здоровье
В Челябинской области хирурги единственной больницы решили уволиться
Опытный хирург местной больницы с 30-летним стажем, заведующий Станислав Редькин рассказал, что его оклад составляет 7 тысяч 800 рублей, а в Челябинской области врачи имеют оклад по 22 тысячи.
Время Пресс 08:16
Политика
Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН.
Газета.Ru 11:37
Футбол
«Монако» подписал защитника «ПСЖ»
Защитник «ПСЖ» Артур Загре продолжит карьеру в «Монако». 17-летний француз заключил контракт на 3 года, сообщает официальный сайт «Монако».
Спорт-Экспресс 14:14
Наука
Илон Маск считает, что нас ждет демографический коллапс
Думаю, самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, — демографический коллапс.
Naked Science 11:28
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Происшествия
Минздрав: возросло число пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье
Ранее сообщалось о том, что в больницу после ДТП были доставлены 17 человек, отпущены после осмотра врачами 14 из них.
REGNUM 03:45
Политика
Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.
Накануне.Ru вчера в 07:54
Политика
В белорусском МИДе прокомментировали отказ Лукашенко ехать в Польшу
Польша направила приглашения главам стран — членов Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства и решила не приглашать Президента РФ Владимира Путина в Варшаву, где пройдут мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Дума ТВ 06:40
Здоровье
Женщинам после 40 для поддержания здоровья требуется биотин
Актуальные Новости 06:33
Шоу-бизнес
Яна Рудковская признала, что у нее появилась конкурентка
Жена Евгения Плющенко назвала ее имя. Яна Рудковская невероятно гордится своими ногами.
7Дней.ру 14:00
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
Здоровье
Врачи федеральных медцентров помогут детям на Волге и Оке
Настоящая волна здоровья захлестнет Волгу и Оку. Лучшие врачи страны снова отправляются на теплоходе помогать больным детям.
РЕН ТВ 11:21
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Авто
Audi выпустила специальную версию Audi A3
Шпионские снимки показывают, что Audi в настоящее время вносит последние штрихи в модель A3 следующего поколения, поэтому неудивительно, что американское подразделение компании анонсировала модель с соответствующим названием Final Edition.
SpeedMe 05:07
Происшествия
Скворцова сообщила о состоянии врачей из Северодвинска
Московский Комсомолец 12:30
Игры
Blizzard подала в суд на разработчиков китайского клона Warcraft
Blizzard Entertainment подала иск против китайской компании Sina Games, которая использовала элементы из франшизы Warcraft в своей мобильной игре Glorious Saga.
CyberSport.ru 02:33