Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" начал наполнение природным газом газопровода "Сила Сибири", сообщил глава Якутии Айсен Николаев на Первом нефтегазовом форуме Республики Саха (Якутия). Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.
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«Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири»

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Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири»

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