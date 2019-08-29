Энергетика
РИА Новости«Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" начал наполнение природным газом газопровода "Сила Сибири", сообщил глава Якутии Айсен Николаев на Первом нефтегазовом форуме Республики Саха (Якутия). Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.
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Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана и сдана в срок
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В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru 16:29
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В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку
Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.
Вести.Ru 08:44
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Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
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Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
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Планшет Huawei MediaPad M6 Turbo Edition получил жидкостное охлаждение
Компания Huawei представила планшет Huawei MediaPad M6 Turbo Edition, который выйдет в версиях с 4G LTE и только с Wi-Fi по цене 419 и 377 долларов.
Megaobzor.com 07:38
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
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Экономика
Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания
Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду.
РБК 14:58
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Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Футбол
«Интер» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Санчеса
РИА Новости 15:54
Футбол
Са Пинту: «Брага» выиграла так, как любит побеждать «Спартак»
Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту прокомментировал игру «Спартака» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Чемпионат 16:03
Политика
США ввели санкции против ливанского банка
Минфин США заявил о введении американской стороной санкций против ливанского банка Jammal Trust Bank и ещё трёх страховых компаний.
RT на русском 15:25
Здоровье
Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания
Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
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Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Политика
Лукашенко подарил Болтону белорусскую водку
Ранее Лукашенко рассказывал СМИ об уникальной водке "Президент", которую в том числе подают на приемах у президента.
РИА Новости 15:29
Футбол
«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и не попала в группу Лиги Европы
Луганская «Заря» в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы сыграла вничью с «Эспаньолом» — 2:2. Дважды каталонцы выходили вперед и дважды украинцы отыгрывались.
Спорт-Экспресс 14:59
Общество
Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Футбол
Ди Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара
Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
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Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Зурабишвили призвала уменьшить экономическую зависимость от России
Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.
РИА Новости 11:33
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru 12:23
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
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На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета
Вести.Ru 14:44
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
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Армия и оружие
Самолет ВВС США провел разведку у границ РФ в Черном море
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U провел многочасовую разведку у границ России на Черном море, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 09:04
Футбол
«Рома» согласовала сделку по Смоллингу
Сообщается, что «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.
Soccer.ru 05:37