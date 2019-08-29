Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" начал наполнение природным газом газопровода "Сила Сибири", сообщил глава Якутии Айсен Николаев на Первом нефтегазовом форуме Республики Саха (Якутия). Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.
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«Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири»

РИА Новости07:32

«Силу Сибири» начали наполнять газом

Взгляд.ру03:06

А.Николаев: Началось заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

Якутия 2403:18

Трубопровод «Сила Сибири» начали заполнять природным газом

РБК04:35

«Газпром» начал наполнение газом газопровода «Сила Сибири»

ТАСС04:17

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Znak.com04:48

Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири»

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