"Газпром" начал наполнение природным газом газопровода "Сила Сибири", сообщил глава Якутии Айсен Николаев на Первом нефтегазовом форуме Республики Саха (Якутия). Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.

Армия и оружие Эксперт рассказал о преимуществах истребителей Су-57 Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «360» рассказал о преимуществах российских истребителей Су-57.

Космос До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.

Политика В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.

Происшествия Врача-вампира из Челябинска отправили в психбольницу на лечение Ленинский районный суд вынес приговор Борису Кондрашину. Его отправили в психиатрическую больницу.

Здоровье Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, заявила Скворцова Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги Европы По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.

Кино Prada устроит в Венеции вечеринку в честь Педро Альмодовара В четверг вечером один из звёздных гостей Венецианского фестиваля, испанский режиссёр Педро Альмодовар (Pedro Almodóvar), отметит своё получение почётной премии «Золотой лев» на вечеринке в здании 14 века в Венеции.

Политика Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.

Общество СМИ назвали число неработающих россиян предпенсионного возраста Всего же на 1 января этого года, по данным Росстата, в стране проживали 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста - в общей сложности 10,1 млн человек.

Космос Новый мощный космический телескоп «Джеймс Уэбб» полностью собран Работа над телескопом «Джеймс Уэбб» ведется на предприятии компании Northrop Grumman в Калифорнии, и как сообщило NASA, специалисты впервые полностью собрали устройство — соединили все его части.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продать Гренландию Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продать Гренландию.

Политика Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Кино Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.

Технологии «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

Кино Мэттью Макконахи стал преподавателем Техасского университета Мэттью Макконахи, известный по ролям в фильме «Интерстеллар» и сериале «Настоящий детектив», стал преподавателем Техасского университета.

Футбол Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов Петербургский «Зенит» получил в соперники португальскую «Бенфику», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг», «Локомотив» осенью сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».

Армия и оружие Трамп назвал космос следующей областью военных действий Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.

Происшествия Полиция пресекла драку со стрельбой на юго-востоке Москвы Полицейские пресекли драку с участием пяти человек в Марьинском парке на юго-востоке Москвы.

Общество В России появятся четыре новых математических центра мирового уровня Совет по господдержке, созданию и развитию математических центров под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой определил четыре новых проекта на базе уже существующих НИИ и вузов, которые получат государственное финансирование в 3,5 млрд рублей на шесть лет.

Гаджеты Garmin представляет Fēnix 6 с прозрачной солнечной панелью По словам Garmin, часы Fēnix 6 должны быть с новой функцией Power Manager на срок до 21 дня при одной зарядке батареи, к которой 6X Pro Solar Door может добавить свою встроенную солнечную панель на срок до трех дней.