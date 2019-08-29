Энергетика
РИА Новости«Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" начал наполнение природным газом газопровода "Сила Сибири", сообщил глава Якутии Айсен Николаев на Первом нефтегазовом форуме Республики Саха (Якутия). Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:26, Вашингтон
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В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.
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Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
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В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru 16:29
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Скончался актер Александр Числов
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Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:26
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Определились все участники группового этапа Лиги Европы
По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.
RT на русском 16:59
Кино
Prada устроит в Венеции вечеринку в честь Педро Альмодовара
В четверг вечером один из звёздных гостей Венецианского фестиваля, испанский режиссёр Педро Альмодовар (Pedro Almodóvar), отметит своё получение почётной премии «Золотой лев» на вечеринке в здании 14 века в Венеции.
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Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
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Рублев вышел в третий круг US Open
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Всего же на 1 января этого года, по данным Росстата, в стране проживали 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста - в общей сложности 10,1 млн человек.
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Новый мощный космический телескоп «Джеймс Уэбб» полностью собран
Работа над телескопом «Джеймс Уэбб» ведется на предприятии компании Northrop Grumman в Калифорнии, и как сообщило NASA, специалисты впервые полностью собрали устройство — соединили все его части.
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Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продать Гренландию
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продать Гренландию.
Парламентская газета вчера в 17:57
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Apple представит новый iPhone 10 сентября
Коммерсантъ 13:51
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
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Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
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Технологии
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия вчера в 09:14
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Мэттью Макконахи стал преподавателем Техасского университета
Мэттью Макконахи, известный по ролям в фильме «Интерстеллар» и сериале «Настоящий детектив», стал преподавателем Техасского университета.
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Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» получил в соперники португальскую «Бенфику», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг», «Локомотив» осенью сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
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Трамп назвал космос следующей областью военных действий
Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
РИА Новости 16:43
Происшествия
Полиция пресекла драку со стрельбой на юго-востоке Москвы
Полицейские пресекли драку с участием пяти человек в Марьинском парке на юго-востоке Москвы.
ТАСС 13:08
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В России появятся четыре новых математических центра мирового уровня
Совет по господдержке, созданию и развитию математических центров под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой определил четыре новых проекта на базе уже существующих НИИ и вузов, которые получат государственное финансирование в 3,5 млрд рублей на шесть лет.
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Garmin представляет Fēnix 6 с прозрачной солнечной панелью
По словам Garmin, часы Fēnix 6 должны быть с новой функцией Power Manager на срок до 21 дня при одной зарядке батареи, к которой 6X Pro Solar Door может добавить свою встроенную солнечную панель на срок до трех дней.
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Армия и оружие
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Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
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