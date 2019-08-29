Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" начал наполнение природным газом газопровода "Сила Сибири", сообщил глава Якутии Айсен Николаев на Первом нефтегазовом форуме Республики Саха (Якутия). Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.
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«Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири»

РИА Новости07:32

А.Николаев: Началось заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

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Названа дата подачи газа по «Силе Сибири» с месторождения ямальской «дочки» «Газпрома»

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Трубопровод «Сила Сибири» начали заполнять природным газом

РБК04:35

«Газпром» начал наполнение газом газопровода «Сила Сибири»

ТАСС04:17

«Силу Сибири» начали наполнять газом

Взгляд.ру03:06

Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири»

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