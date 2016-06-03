Энергетика
ТАСС«Газпром» начал наполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" начал наполнение природным газом газопровода "Сила Сибири", сообщил на первом Нефтегазовом форуме в Якутии глава региона Айсен Николаев.
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Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Футбол
Определились участники группового этапа Лиги чемпионов
Определились участники группового этапа Лиги чемпионов Стали известны все участники ежегодного международного турнира по футболу Лига чемпионов УЕФА 2019/20.
vtomske.ru 00:50
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Кино
Умер французский актер Мишель Омон
Московский Комсомолец 12:14
Здоровье
В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия 10:00
Политика
Зеленский поставил перед Радой задачу «возвращения Крыма»
Прежде всего, сказал Зеленский депутатам, украинцы ждут "укрепления обороны, завершения войны в Донбассе, а также возвращения Крыма".
Московский Комсомолец 10:21
Политика
Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
РБК 12:34
Общество
Минтруд предложил увеличить штрафы за несоблюдение прав инвалидов
Министерство труда и социальной защиты России разработало поправки в законодательство, увеличивающие штрафы для физических и юридических лиц за уклонение от соблюдения прав инвалидов.
RT на русском 11:55
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Газета.Ru 10:59
Политика
Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
Lenta.ru 13:13
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Политика
Грузия захотела экономической свободы от России
Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.
РИА Новости 11:33
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати вышла замуж за сына олигарха
Сын олигарха намекнул, что свадьба состоялась. Он опубликовал снимок с возлюбленной и сопроводил его подписью: «Гарберы дома».
Телепрограмма 07:27
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий 08:13
Происшествия
Скворцова сообщила о состоянии здоровья врачей, лечивших пострадавших в Северодвинске
Интерфакс 10:27
Здоровье
Главврачей нижнетагильских больниц отстранили от работы
Главврачей нижнетагильских больниц отстранили от работы.
Твой Континент 03:37
Наука
Мутация в адренорецепторе снизила потребность в сне у людей и мышей
Исследователи обнаружили мутацию в гене одного из адренорецепторов, которая уменьшила потребность в продолжительном сне, говорится в Neuron.
N+1 05:18
Происшествия
В Екатеринбурге мать троих детей умерла после удаления зуба
Российская газета 05:08
Футбол
Ди Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара
Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
Bookmaker-ratings.ru 11:34
Футбол
Спартак — Брага 0:0 (1-й тайм)
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Политика
Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала 1 млн
Более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента.
РЕН ТВ вчера в 18:52
Политика
Назначен новый министр обороны Украины
На Украине назначили нового министра обороны страны. Им стал внештатный советник президента Андрей Загороднюк.
ТК Звезда 12:35
Армия и оружие
Армия ДНР понесла потери в неравном бою с ВСУ под Горловкой
Армия ДНР вступила в неравный бой с ВСУ под Горловкой.
ФАН 05:31
Армия и оружие
В Самарской области военные провели масштабные учения
Сегодня, 29 августа в Самарской области проходят основные действия учений железнодорожных войск - уникальных в истории самих воинских формирований и Вооруженных сил России.
ГТРК Самара 06:42
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Футбол
Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Sportbox.RU 13:23
Происшествия
Органы опеки заинтересовались издателем МК в Питере
Днем 29 августа 2019 года в квартиру кандидата в муниципальные депутаты МО Екатерингофский и издателя газеты МК в Питере Максима Кузахметова, пришли представители органов опеки, которые подчиняются главе МО Олегу Смакотину.
МР7.ру 08:47
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39