Экономика
«Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2»Известия 11:39
«Газпром» уложил 71% трассы «Северного потока – 2». Об этом 1 августа пишет ТАСС со ссылкой на сообщение концерна. В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:12, Ашберн
Здоровье
В Индии врачи удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 11:41
Спорт
Американская фигуристка сообщила о домогательствах партнера по сборной
Американская фигуристка Эшли Вагнер в интервью USA Today рассказала о сексуальных домогательствах со стороны партнера по сборной США Джона Кафлина, покончившего жизнь самоубийством в январе 2019 года.
Обновлено в 08:15
Общество
В российском регионе задумались о введении налога на бездетность
Башкирия может ввести налог на бездетность для повышения рождаемости в регионе.
Обновлено в 09:21
Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере Пепе
Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.
Обновлено в 11:55
Политика
Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
Политика
Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 08:30
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
Генпрокуратура требует завести дело против экс-главы Клинского района
Генпрокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя.
Обновлено в 11:39
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено в 11:41
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33
Общество
В Думе объяснили ужесточение Финляндией визовых требований для россиян
Финляндия идет на ужесточение визовых требований к россиянам под давлением Евросоюза.
Обновлено в 04:30
Политика
Актер из КВН стал главой Госуправления делами Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-квнщика Сергея Борзова главой Государственного управления делами.
Обновлено в 10:25
Гаджеты
Samsung представит смартфон повышенной прочности
Как пишут специализированные издания, смартфон повышенной прочности Samsung Galaxy Active получит 5,2-дюймовый дисплей с разрешением 2540 на 1440 пикселей.
Обновлено вчера в 14:34
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Футбол
Луценко сыграет в атаке «Арсенала» на ответный матч с «Нефтчи»
Определились стартовые составы «Нефтчи» и тульского «Арсенала» на ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 12:01
Гаджеты
Lenovo представила в России пять смартфонов
Lenovo официально вернулась в Россию с пятью новыми смартфонами, которые были представлены в Москве на специальном мероприятии компанией Mobilidi, официальным дистрибьютором в РФ.
Обновлено в 11:39
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Навальный заявил об отравлении в спецприемнике
Навальный со своим адвокатом попросили следствие назначить химико-токсикологическую судебную экспертизу для установления поражающего вещества и истребовать видео с камер наблюдения в спецприемнике.
Обновлено в 11:52
Экономика
Медведев поручил доработать законопроект об онлайн-торговле алкоголем
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину совместно с заинтересованными органами власти доработать законопроект об онлайн-продаже алкоголя до 12 сентября 2019 года, следует из протокола совещания у председателя правительства (есть в распоряжении RNS).
Обновлено в 11:48
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Авто
Названа стартовая цена на новый Suzuki Jimny в России
Накануне японцы рассказали о российских комплектациях Suzuki Jimny нового, четвертого по счету поколения.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
Порошенко сообщил о своем личном вкладе в минские соглашения
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично писал текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 08:25
Технологии
X-Com модернизировал ИТ-инфраструктуру БГТУ «Военмех»
«Х-Com Санкт-Петербург» завершил проект масштабирования и модернизации ИТ-инфраструктуры Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова.
Обновлено в 10:15
Гаджеты
На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года
Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.
Обновлено вчера в 14:20
Технологии
В «Яндекс.Картах» стали доступны схемы зданий
Компания «Яндекс» объявила о том, что сервис «Яндекс.Карты» получил новую опцию: теперь пользователи могут посмотреть поэтажные схемы зданий.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
ПЗРК «Верба» получит прицел с элементом дополненной реальности
Отмечается, что ПЗРК «Верба» совместно с мобильной системой «Гармонь» теперь смогут объединяться в единую сеть.
Обновлено в 04:14