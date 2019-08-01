Экономика

«Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2»Известия вчера в 11:39

«Газпром» уложил 71% трассы «Северного потока – 2». Об этом 1 августа пишет ТАСС со ссылкой на сообщение концерна. В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.
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«Газпром»: «Северный поток — 2» готов примерно на 71%

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