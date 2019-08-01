Экономика
«Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2»Известия вчера в 11:39
«Газпром» уложил 71% трассы «Северного потока – 2». Об этом 1 августа пишет ТАСС со ссылкой на сообщение концерна. В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.
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Здоровье
В Приморье введен режим ЧС из-за африканской чумы
Обновлено вчера в 00:05
Экономика
Продажи iPhone принесли Apple меньше половины квартальной выручки
Еще в I квартале 2018 финансового года продажи iPhone приносили почти 70% выручки Apple, следует из данных компании.
Обновлено 31 июля в 17:51
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 01:01
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Авто
Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном
Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей
В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Обновлено в 00:33
Гаджеты
Планшеты зависли на прилавках
Хуже других продаются устройства с Windows На российском рынке ноутбуков, обвалившемся в начале 2019 года, сильнее всего пострадали категории медиабуков и планшетов на операционной системе Windows, сократившиеся на 61% и почти на 42% соответственно.
Обновлено вчера в 19:02
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Космос
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено 31 июля в 08:11
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы
Напомним, в первом матче в Туле "Арсенал" проиграл со счётом 0:1. Таким образом, тульский клуб вылетел из розыгрыша Лиги Европы.
Обновлено в 00:17
Футбол
Валерий Карпин назван лучшим тренером июля в РПЛ
Обновлено вчера в 10:58
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
С 1 августа производится перерасчет размеров страховых пенсий.
Обновлено вчера в 11:08
Культура
Южноуральцы выиграли гранты на молодежном культурном форуме «Таврида»
По словам Ирины Власовой, во многом благодаря гранту от «Тавриды» 2000 человек узнают об арт-центре через СМИ и группу «ВКонтакте», еще 150 примут участие в 14 обучающих мастер-классах, а 20-ти молодежным проектам окажут помощь арт-волонтеры.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Украинские СМИ назвали главу офиса Зеленского, который устроит США
Идеальной кандидатурой на место главы офиса президента Украины Владимира Зеленского назвали исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Джонсон установил в резиденции часы обратного отсчета Brexit
Часы с обратным отсчетом к дате выхода Великобритании из Европейского союза появились в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона, а также в штаб-квартире тори.
Обновлено вчера в 18:43
Наука
Ученые объяснили, как похудеть людям с «плохими» генами
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Политика
Медведев прилетел на курильский остров Итуруп
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на курильский остров Итуруп. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 01:03
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Кино
Актер Ефремов в стихах обратился к главе МВД
Артист Михаил Ефремов в стихах обратился к главе Министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой освободить задержанного коллегу московского театра «Современник» Дмитрия Смолева.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Названы регионы с самым большим числом абортов
Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Порошенко заявил, что он автор Минских соглашений
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил журналистам "Украинской правды", что именно он является автором Минских соглашений, а помогала ему в этом канцлер Германии Ангела Меркель.
Обновлено вчера в 07:53