Экономика
«Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2»Известия вчера в 11:39
«Газпром» уложил 71% трассы «Северного потока – 2». Об этом 1 августа пишет ТАСС со ссылкой на сообщение концерна. В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика
Медведев узаконил локализацию систем бронирования авиабилетов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым авиакомпании будут пользоваться системами бронирования и продаж авиабилетов с размещенными на территории РФ серверами.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
«Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:19
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Политика
Новые санкции против России потребовали от Трампа в Конгрессе США
Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол потребовали у президента США Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России в связи с так называемым делом Скрипалей.
Обновлено 29 июля в 18:44
Футбол
Форвард «Динамо» Шейдаев: очень хотим выиграть у «Спартака»
Готовимся к принципиальному матчу и очень хотим его выиграть.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы
Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек
В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Политика
Как критиковали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
2 августа 2019 года прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заключенный между СССР и США 7 декабря 1987 года.
Обновлено вчера в 17:02
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги
Михаил Ефремов, актёр театра и кино и заслуженный артист Российской Федерации, опубликовал в Сети видеообращение к Владимиру Колокольцеву, министру МВД России.
Обновлено вчера в 14:55
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 64,62 рубля. Курс евро увеличился на 24 копейки и составил 71,57 рубля.
Обновлено в 03:01
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Общество
В России хотят торговать данными автовладельцев
В Минпромторге «Известиям» сообщили, что уже ведется разработка ряда актов международного и национального уровня, направленных на создание нового высокотехнологичного рынка транспортных средств, использующих «большие данные» (Big Data).
Обновлено вчера в 19:20
Здоровье
Семилетнему мальчику удалили 526 лишних зубов
Обновлено вчера в 06:17
Музыка
Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 100 млн просмотров
Клип юмориста Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, за четыре месяца набрал 100 миллионов просмотров на YouTube.
Обновлено вчера в 10:56
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие
Сирийская оппозиция согласилась на перемирие под Идлибом
Делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом.
Обновлено в 03:01
Футбол
Малком прогулялся по Невскому проспекту в Петербурге
Обновлено в 02:27
Политика
Кадыров жестко отреагировал на призыв Израиля не ездить в Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на призыв израильского штаба по борьбе с террором воздержаться от посещения республики.
Обновлено вчера в 14:03
Авто
Renault Duster получил новый мотор
Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске начал врать
Шестилетний сын знаменитого телеведущего Дмитрия Шепелева и ушедшей из жизни певицы Жанны Фриске с недавних пор начал врать.
Обновлено в 02:28
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено вчера в 10:37