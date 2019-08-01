«Газпром» уложил 71% трассы «Северного потока – 2». Об этом 1 августа пишет ТАСС со ссылкой на сообщение концерна. В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.

Экономика Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах.

Происшествия В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.

Политика ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Происшествия Двое погибли, еще четверо пострадали в массовом ДТП под Краснодаром Как стало известно РЕН ТВ, в результате аварии погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе ребенок.

Здоровье Специалисты назвали идеальные летние продукты Диетологи считают, что летняя жара не совсем подходит для употребления мяса, поэтому добавление в рацион питания овощей является актуальным вариантом, сообщает «Дни24».

Общество В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно путешествовать Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, благодаря которым женщина сможет самостоятельно получать паспорт для выезда за границу, а также становиться опекуном для несовершеннолетних, сообщает саудовская газета "Оказ".

Баскетбол СМИ сообщили о переходе в ЦСКА лучшего снайпера баскетбольной Евролиги В прошлом сезоне Джеймс выступал за «Милан», став самым результативным игроком регулярного чемпионата Евролиги.

Политика Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.

Единоборства UFC представил постер боя Нурмагомедова с Порье Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал турнир UFC 242 в Абу-Даби, главным поединком которого станет встреча чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье.

Наука Облучённые смертью. Какие территории Оренбургской области — самые радиоактивные Ядерный угар Мало кому известно, но Оренбургская область входит в ТОП-5 российских территорий по числу произведённых на ней ядерных взрывов.

Космос Проживи день настоящего космонавта! Вам достаточно лишь посетить парк приключений «Космодрайв» в своём собственном городе.С 2 августа вас ждёт познавательное, веселое путешествие в мир космоса, где вы проведете время активно, увлекательно и с пользой для всей семьи.

Футбол Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

Политика Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.

Армия и оружие МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.

Политика Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».

Экономика Регионы Дальнего Востока получат более 94 миллиардов рублей поддержки В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей.

Авто Новый Renault Duster получил более экономичный мотор Румынская версия кроссовера, которая в Европе продается под именем Dacia Duster, получит новую, более экономичную силовую установку.

Шоу-бизнес Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.