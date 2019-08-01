Экономика
Газпром на 71% завершил строительство «Северного потока — 2»Известия 11:39
Газпром уложил 71% трассы «Северного потока — 2». Об этом 1 августа пишет ТАСС со ссылкой на сообщение концерна. В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 11:44, Ашберн
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Футбол
Экс-зенитовец Лодыгин близок к переходу в турецкий клуб
В клубе из Газиантепа 29-летний вратарь уже успешно прошел медицинское обследование, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Transfer Merkezi.
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Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено 30 июля в 14:45
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На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
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Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
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