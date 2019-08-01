Экономика

Газпром на 71% завершил строительство «Северного потока — 2»Известия 11:39

Газпром уложил 71% трассы «Северного потока — 2». Об этом 1 августа пишет ТАСС со ссылкой на сообщение концерна. В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.
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