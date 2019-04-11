Экономика
Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 годREGNUM 08:32
Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба компании.
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Нижегородский банк «Ассоциация» оставил 80% чистой прибыли за 2018г нераспределенной
Интерфакс - Россия10:52
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