Экономика

Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 годREGNUM 08:32

Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба компании.
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Правление «Газпрома» рекомендует рекордные дивиденды за 2018 год

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Газпром заявил о выплате рекордных дивидендов

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Finam.Ru10:39

Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 год

REGNUM08:32
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Дело бухгалтера «Седьмой студии» вернули в прокуратуру

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Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Топурия согласилась продвигать трехлетнюю дочь в шоу-бизнесе

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Следственный комитет РФ установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, обвиняемого по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.
Обновлено в 12:38
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Официант «Кофемании» назвал сумму заказа компании Кокорина и Мамаева

Сумма заказа компании Александра Кокорина и Павла Мамаева в кафе "Кофемания" составил около 18 тысяч рублей, передает корреспондент RNS из зала "Сумма счета была, если мне можно называть, около 18 тысяч рублей", — сказал свидетель Ринат Токтаров, официант кафе.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру

В 57 лет Екатерина выглядит едва ли на 37, да еще и хвастается в Сети своей девичьей фигурой. Сейчас телеведущая путешествует по Африке.
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Политика

В Минюсте США заявили, что Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы

Министерство юстиции США обвиняет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с целью участия в хакерской деятельности, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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При обрушении козырька в Московском планетарии пострадала женщина

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В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года

Обновлено в 06:23
Энергетика

Суд Чечни отменил решение о списании 9 млрд рублей долга за газ

Напомним, в январе 2019 года прокуратура Чечни обратилась с иском в Заводской районный суд Грозного, в котором требовала списать долги населения за газ в размере 9,353 млрд рублей.
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Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
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Роскомнадзор заблокировал ярославское СМИ

«Яркуб» был одним из трех ярославских сайтов, которые в начале апреля отказались выполнить просьбу местного Роскомнадзора и сотрудников ФСБ удалить новость о надписи, сделанной на колоннах здании местного УВД.
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При пожаре в квартире на западе Москвы погиб человек

Один человек погиб в четверг вечером в результате пожара в пятиэтажном доме на западе Москвы.
Обновлено в 15:30
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Штаб Порошенко отрицает причастность к видео с Зеленским и фурой

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Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
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Израильский аппарат разбился при первой посадке на Луну

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Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции

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Галицкий избран на пост главы комитета детско-юношеского футбола РФС

Если говорить о комитете детско-юношеского футбола, было предложение возглавить его Галицкому, оно было принято, - сказал Александр Дюков.
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Армия и оружие

Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая

Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.
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На Украине пообещали новые проходы кораблей в Керченском проливе

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В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза»

В Москве начались съемки художественного фильма об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке под названием "Доктор Лиза".
Обновлено в 12:16
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Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
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Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье

Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».
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Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России

Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
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