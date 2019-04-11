Экономика
Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 годREGNUM вчера в 08:32
Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба компании.
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«Сибур» направит на финальные дивиденды за 2018 год 22,8 млрд рублей
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МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских
«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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В Армении суд отказался прекратить уголовное преследование Кочаряна
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Электоральный рейтинг Владимира Путина за год, прошедший с президентских выборов 2018 года, снизился на 15%.
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Снимок россиянки назван одним из лучших фото года
Обновлено в 01:47
Экономика
В России создан банк для Роскосмоса
Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
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Порошенко заявил об угрозе государственности Украины
Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Киевском форуме по безопасности, заявил об опасности для украинцев "потерять собственное государство", сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено вчера в 20:46
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Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
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Тысячи сотрудников компании Amazon, у которой есть голосовой помощник Alexa, прослушивают записи общения пользователей с умными колонками, чтобы улучшить сервис, утверждает Bloomberg со ссылкой на семерых источников, работавших над программой.
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Транспорт
Пассажиров предупредили о задержках поездов на Ярославском направлении
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Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
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