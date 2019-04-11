Экономика
Правление «Газпрома» рекомендует рекордные дивиденды за 2018 годПРАЙМ 07:15
Правление "Газпрома" рекомендует выплатить рекордные дивиденды за 2018 год в размере 10,43 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
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«Газпром» может направить на дивиденды за 2018 год рекордные 10,43 рубля на акцию
Rambler News Service07:14
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