Экономика

Правление «Газпрома» рекомендует рекордные дивиденды за 2018 годПРАЙМ 07:15

Правление "Газпрома" рекомендует выплатить рекордные дивиденды за 2018 год в размере 10,43 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Газпром» может направить на дивиденды рекордные 246,9 млрд рублей

Реальное время09:25

«Газпром» может направить на дивиденды за 2018 год рекордные 10,43 рубля на акцию

Rambler News Service07:14

Белгородасбестоцемент может увеличить дивиденды за 2018г на акцию в 1,5 раза

Интерфакс - Россиявчера в 11:03

МТС: одна из самых высоких дивидендных доходностей на рынке

ПРАЙМ07:33

Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 год

REGNUM08:32

«Газпром» может выплатить дивиденды в размере 10,43 руб. на акцию

Finam.Ru07:11

«Газпром» хочет резко снизить долю дивидендов в прибыли

Ведомости09:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 09:53, Ашберн
Гаджеты

Samsung представила новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой

Обновлено вчера в 09:46
Происшествия

Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже

Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Суд перевел Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Политика

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В здании суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева, не нашли бомбу

Собравшимся на улице сотрудникам суда и журналистам, освещавшим очередное заседание по делу футболистов Кокорина и Мамаева, было объявлено, что в здание можно заходить.
Обновлено в 08:04
Политика

США не смогли убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2»

В Вашингтоне констатировали, что не смогли убедить европейские бизнес-структуры отказаться от участия в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США заявил госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено вчера в 18:34
Общество

Nord Stream 2 AG уложила 1000 км «Северного потока — 2»

Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Военные рассказали о воздушной части парада Победы

Впервые за последние четыре года в параде примут участие модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Воронеже эвакуированы школы и торговые центры

Электронные сообщения об угрозе взрыва поступили в администрацию города, областную думу, торговые и бизнес-центры, школы.
Обновлено в 08:29
Политика

Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении

Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Музыка

Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова

Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.
Обновлено в 07:15
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Россия запатентовала скоростной корабль с двойным боекомплектом

Крыловский научный центр запатентовал корпус боевого корабля с высокими гидродинамическими характеристиками.
Обновлено в 09:41
Политика

Рейтинг Путина за год упал на 15%

Электоральный рейтинг Владимира Путина за год, прошедший с президентских выборов 2018 года, снизился на 15%.
Обновлено в 00:17
Происшествия

До суицида довела подростка сотрудница полиции в Ростове

Год назад инспектор пришла в школу с целью поговорить с 13-летний подростком о его матери.
Обновлено в 09:32
Общество

Петербуржцы считают достойной зарплату в 91 тысячу рублей

Жителям Москвы для достойной жизни требуется не менее 100 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:04
Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Политика

В Кремле внимательно следят за ситуацией в Судане

В Кремле внимательно следит за обстановкой в Судане, где произошла попытка военного переворота, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:41
Политика

Сноуден прокомментировал арест Ассанжа

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:56
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри решили оставить в тайне рождение ребенка

Известно, что герцог и герцогиня Сассекские, которые официально вступили в брак в прошлом году, ожидают появления на свет их первого ребенка.
Обновлено в 08:01
Политика

ПАСЕ призвала Россию назначить делегацию и заплатить взносы

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:59
Общество

Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Общество

Умер уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как приучает детей к трудолюбию

Шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram свежие видеопосты с участием своих детей Лизы и Гарри.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Киркоров рассказал, как они с Пугачевой потеряли ребенка 20 лет назад

Известная российская певица Алла Пугачева в возрасте 49 лет пыталась завести ребенка вместе со своим мужем Филиппом Киркоровым, однако у нее случился выкидыш.
Обновлено в 08:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное