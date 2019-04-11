Экономика
Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 годREGNUM вчера в 08:32
Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба компании.
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«Сибур» направит на финальные дивиденды за 2018 год 22,8 млрд рублей
Rambler News Serviceвчера в 12:42
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 07:11, Ашберн
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Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд
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В ДНР заявили о неудачной попытке ВСУ выйти на позиции ополчения
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