Экономика
Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 годREGNUM вчера в 08:32
Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба компании.
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«Сибур» направит на финальные дивиденды за 2018 год 22,8 млрд рублей
Rambler News Serviceвчера в 12:42
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
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Девятилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи бродячих собак в Благовещенске, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Амурской области Инна Карташова.
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На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
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За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
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Медведев поздравил россиян с Днем космонавтики
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Гаджеты
Mi MIX 4 может стать первым складным смартфоном Xiaomi
Новая утечка сообщает, что первым гибким гаджетом китайского производителя станет Mi MIX 4. Xiaomi Mi MIX 4 появился на странице Alipay в Китае, где уже раньше анонса были обнаружены такие топовые устройства, как OPPO Reno, Huawei P30, Mate X. Страница Alipay указывает, что смартфон Mi MIX 4 получит двойной складной дисплей и 60-мегапиксельную камеру.
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Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
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В Казани группа подростков избила сверстника
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Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
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Никола Влашич: «По игре ЦСКА никому не уступает в чемпионате России»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что его команда никому не уступает по игре среди соперников по чемпионату России.
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Forbes назвал основателя Uniqlo самым богатым японцем
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Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности
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