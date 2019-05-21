Экономика
«Газпром» может удвоить дивиденды за 2018 годТАСС 12:19
Совет директоров "Газпрома" рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рублей на акцию (более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года). Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.
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«Тулаточмаш» направит 60,7% чистой прибыли за 2018г на инвестиции, 25% - на дивиденды
Интерфакс - Россия12:03
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