Политика

Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газаNews.ru 07:48

Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.
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с чего всё началось
Москва хочет заключить с Киевом краткосрочную сделку о транзите газа в Европу, когда истекает текущая десятилетняя сделка, чтобы выиграть время для завершения трубопроводов, которые обойдут Украину, пишет Reuters
 со ссылкой на четыре источника.
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