с чего всё началось

Как пишет Reuters, Москва намерена заключить с Киевом краткосрочный контракт о транзите газа в Европу, когда истечет срок текущей десятилетней сделки. Эксперты издания предположили, что российская сторона сделает это, чтобы выиграть время для завершения трубопроводов, которые обойдут Украину.

«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной

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