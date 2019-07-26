Политика

«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с УкраинойФАН 04:23

Как пишет Reuters, Москва намерена заключить с Киевом краткосрочный контракт о транзите газа в Европу, когда истечет срок текущей десятилетней сделки. Эксперты издания предположили, что российская сторона сделает это, чтобы выиграть время для завершения трубопроводов, которые обойдут Украину.
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с чего всё началось
Москва хочет заключить с Киевом краткосрочную сделку о транзите газа в Европу, когда истекает текущая десятилетняя сделка, чтобы выиграть время для завершения трубопроводов, которые обойдут Украину, пишет Reuters
 со ссылкой на четыре источника.
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