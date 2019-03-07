«Газпром» может построить еще до четырех ТЭС в СербииКоммерсантъ 10:57

ГЭХ думает о строительстве в Сербии еще трех-четырех газовых станций, эти планы будут увязаны со строительством газопровода «Турецкий поток». Совместное предприятие «Газпром энергохолдинга» и NIS (51% и 49% в СП соответственно) начало строить 200 МВт газовой генерации в сербском Панчево.

«Газпром» может построить еще до четырех ТЭС в Сербии

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