«Газпром» может удвоить дивиденды за 2018 годТАСС 12:19

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рублей на акцию (более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года). Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

«Газпром» может удвоить дивиденды за 2018 год

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