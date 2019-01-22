Экономика

«Газпром межрегионгаз» подтвердил сумму задолженности жителей ЧечниГоворит Москва 02:58

Накануне компания сообщила, что обжаловала решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов жителей Чечни. Ранее министр Чеченской республики по нацполитике Джамбулат Умаров в эфире «Говорит Москва» объяснил, что необходимость списать задолженность объясняется спецификой региона.
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с чего всё началось
Информация о том, что суд в Грозном обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать девятимиллиардный долг жителям чеченской столицы, появилась
 на сайте прокуратуры республики 16 января.
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