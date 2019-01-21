«Газпром межрегионгаз» подтвердил сумму долгов жителей Чечни за газRT на русском 04:28

Компания «Газпром межрегионгаз» подтвердила, что сумма задолженности жителей Чеченской Республики за газ превышает 9 млрд рублей.

Происшествия Происшествия Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции

Происшествия Происшествия Дело об угоне самолёта возбуждено после инцидента на рейсе из Сургута Следователи возбудили уголовное дело об угоне воздушного судна в связи с действиями пассажира на борту рейса Сургут — Москва.

Кино Кино Объявлены номинанты на премию «Оскар» Жюри Американской киноакадемии объявило полный список номинантов на получение «Оскара-2019». Трансляция велась в Youtube-канале премии.

Происшествия Происшествия В ходе штурма задержан пассажир, захвативший самолет Сургут-Москва Пассажир рейса Сургут-Москва, который может быть ответственен за нештатную ситуацию на борту и изменение маршрута лайнера, задержан в ходе штурма.

Происшествия Происшествия Изменивший маршрут самолёт из Сургута приземлился в Ханты-Мансийске Самолёт, который следовал рейсом Сургут — Москва, но вынужден был изменить свой маршрут из-за возможной нештатной ситуации на борту, приземлился в Ханты-Мансийске.

Футбол Футбол Кокорин сравнил россиян со стадом баранов

Происшествия Происшествия СМИ опубликовали видео задержания захватчика самолета Сургут-Москва

Авто Авто Renault выводит на рынок кроссовер Logan В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.

Экономика Экономика Сбербанк стал самым сильным банковским брендом по версии Brand Finance Сбербанк стал самым сильным банковским брендом 2018 года в рейтинге международного агентства Brand Finance 500, которое ежегодно анализирует ведущие бренды.

Происшествия Происшествия «Аэрофлот» отправит пассажиров рейса Сургут-Москва резервным бортом Авиакомпания «Аэрофлот» перевезет пассажиров рейса SU1515 Сургут - Москва на резервном воздушном судне, сообщает пресс-служба перевозчика.

Происшествия Происшествия Скончался еще один пострадавший при крушении бомбардировщика

Происшествия Происшествия Певец Крис Браун задержан в Париже по подозрению в изнасиловании

Технологии Технологии Роскомнадзор снял блокировку с 2,7 млн IP-адресов Amazon Ограничение доступа к 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих компании Amazon, снято Роскомнадзором.

Происшествия Происшествия Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Актер Виторган подрался с режиссером Богомоловым из-за Собчак Актер Максим Виторган якобы подрался с театральным режиссером Константином Богомоловым. Об этом сообщает Telegram-канал «Только никому».

Происшествия Происшествия Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан при задержании имел сведения, которые содержат гостайну.

Происшествия Происшествия Одна из пропавших на Урале туристок погибла

Происшествия Происшествия Богомолов рассказал о своем самочувствии после драки с Виторганом Режиссер Константин Богомолов рассказал в Instagram о своем самочувствии после драки с актером и мужем Ксении Собчак Максимом Виторганом.

Авто Авто Владелец автомобиля Jaguar XJ потребовал свыше 40 млн рублей через суд

Наука Наука Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Экономика Экономика Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на €570 млн Еврокомиссия оштрафовала платежную систему MasterCard на €570,6 млн за нарушение антимонопольных правил ЕС.

Происшествия Происшествия В сирийской Латакии взорвался автомобиль

Наука Наука Лед в Гренландии тает в четыре раза быстрее, чем десять лет назад Ученые уверены, ситуация будет только ухудшаться: в ближайшем будущем глобальное потепление достигнет таких масштабов, что уровень таяния снега и льда 2012 года будет достигаться и без влияния Североатлантического колебания.

Происшествия Происшествия В Петербурге произошел пожар в здании Арбитражного суда В здании Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте произошло возгорание, сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Гаджеты Гаджеты Apple представит беспроводную зарядку AirPower в 2019 году

Авто Авто Mitsubishi привезет в Россию 7-местный Outlander В 2019 году компания Mitsubishi привезет в Россию семиместную версию кроссовера Outlander.

Футбол Футбол Роналду приговорили к условному сроку и штрафу в €19 млн