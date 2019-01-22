«Газпром межрегионгаз» подтвердил сумму долгов жителей Чечни за газRT на русском 04:28

Компания «Газпром межрегионгаз» подтвердила, что сумма задолженности жителей Чеченской Республики за газ превышает 9 млрд рублей.

Происшествия Происшествия Умер третий летчик разбившегося бомбардировщика Ту-22М3

Происшествия Происшествия Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала приостановлены В районе Ла-Манша приостановлены поиски легкого одномоторного самолета Piper Malibu, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает Le Monde.

Политика Политика Переговоры Путина и Абэ о Курилах завершились безрезультатно

Происшествия Происшествия Пассажир рейса Сургут—Москва потребовал направить самолет в Афганистан Один из пассажиров самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак В ролике, размещенном РЕН ТВ, можно заметить, как в заведение в центре Москвы 21 января вечером заходит Виторган и просит официантку провести его к столику, где Богомолов, предположительно, сидел с супругой актера - телеведущий, актрисой, бывшим кандидатом в президенты России Ксенией Собчак.

Происшествия Происшествия В Минобороны рассказали о состоянии летчика разбившегося Ту-22М3

Общество Общество Собянин призвал провести экспертизу по дому Булошникова

Авто Авто Renault выводит на рынок другой Renault Logan Crossover В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.

Происшествия Происшествия Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Богомолов получил перелом носа в драке с Виторганом Режиссер Константин Богомолов получил перелом носа в двух местах и смещение костей черепа в результате драки с актером Максимом Виторганом.

Экономика Экономика Сбербанк признан вторым по силе брендом мира Самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему является Сбербанк — 139-е место (минус десять позиций за год).

Происшествия Происшествия Диспетчер трижды пыталась удостовериться в захвате самолета у пилота Диспетчер пыталась три раза перепроверить информацию о захвате воздушного судна, полученную от командира экипажа самолета, выполнявшего рейс Сургут — Москва.

Авто Авто Renault показал обновленный ситикар Twingo Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.

Авто Авто Владелец Jaguar XJ отсудил у импортёра более 40 млн рублей

Авто Авто Минпромторг показал видео создания «президентского» лимузина Aurus Минпромторг опубликовал на своем канале в сети YouTube видео «Как создавался AURUS», рассказывающее об истории разработки и запуска в производство президентского лимузина Aurus Senat, являющегося частью проекта «Кортеж».

Происшествия Происшествия Самолет с футболистом «Кардиффа» пропал над Ла-Маншем Небольшой самолет PA 46 Malibu пропал над Ла-Маншем вечером в понедельник, 21 января.

Происшествия Происшествия СК показал видео первого допроса захватчика самолета «Аэрофлота» Следователи интересуются телефоном злоумышленника Следственный комитет показал первый фрагмент допроса захватчика самолета компании "Аэрофлот", который летел рейсом Сургут-Москва.

Технологии Технологии Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon, доступ к которым ранее ограничили для блокировки Telegram.

Авто Авто Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру

Кино Кино Объявлены номинанты на «Оскар-2019»

Происшествия Происшествия СК задержал двух московских полицейских по делу о мошенничестве В Москве сотрудники СК задержали двух полицейских, подозреваемых в причастности к мошенничеству с квартирами.

Происшествия Происшествия Пассажир, угрожавший захватить самолет «Аэрофлота», задержан Силовики задержали пассажира, угрожавшего захватить самолет рейса Сургут — Москва, сообщил Следственный комитет в WhatsApp.

Спорт Спорт WADA сохранило РУСАДА статус соответствия кодексу организации Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) оставил неизменным статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), без применения санкций и лишения соответствия кодексу международной организации.

Политика Политика Путин запретил использование мигалок не входящим в МЧС спасателям Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий не входящим в систему МЧС спасателям устанавливать на автомобили специальные световые и звуковые сигналы.

Наука Наука Ученые обнаружили в костях человека кровеносные сосуды

Авто Авто Обновленный пикап Mitsubishi L200 появится в России весной В марте 2019 года российские дилеры бренда Mitsubishi начнут продажи обновленного пикапа L200.

Авто Авто BMW «копейка» и Mercedes A-Class могут породниться Компании BMW и Mercedes-Benz могут заняться совместной разработкой компактных автомобилей.

Футбол Футбол Усэйн Болт завершил карьеру футболиста Прославленный легкоатлет из Ямайки 32-летний Усэйн Болт решил завершить едва начавшуюся карьеру футболиста.