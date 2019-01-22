Экономика
«Газпром межрегионгаз» подтвердил сумму долгов жителей Чечни за газRT на русском 04:28
Компания «Газпром межрегионгаз» подтвердила, что сумма задолженности жителей Чеченской Республики за газ превышает 9 млрд рублей.
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Происшествия
Умер третий летчик разбившегося бомбардировщика Ту-22М3
Обновлено в 10:37
Происшествия
Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала приостановлены
В районе Ла-Манша приостановлены поиски легкого одномоторного самолета Piper Malibu, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает Le Monde.
Обновлено в 13:17
Политика
Переговоры Путина и Абэ о Курилах завершились безрезультатно
Обновлено в 10:32
Происшествия
Пассажир рейса Сургут—Москва потребовал направить самолет в Афганистан
Один из пассажиров самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак
В ролике, размещенном РЕН ТВ, можно заметить, как в заведение в центре Москвы 21 января вечером заходит Виторган и просит официантку провести его к столику, где Богомолов, предположительно, сидел с супругой актера - телеведущий, актрисой, бывшим кандидатом в президенты России Ксенией Собчак.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Минобороны рассказали о состоянии летчика разбившегося Ту-22М3
Обновлено в 12:55
Общество
Собянин призвал провести экспертизу по дому Булошникова
Обновлено в 10:08
Авто
Renault выводит на рынок другой Renault Logan Crossover
В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.
Обновлено в 03:03
Технологии
Bell: Дуров запустит блокчейн-платформу Telegram в марте
Обновлено в 13:05
Происшествия
Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Богомолов получил перелом носа в драке с Виторганом
Режиссер Константин Богомолов получил перелом носа в двух местах и смещение костей черепа в результате драки с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 11:01
Экономика
Сбербанк признан вторым по силе брендом мира
Самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему является Сбербанк — 139-е место (минус десять позиций за год).
Обновлено в 06:02
Происшествия
Диспетчер трижды пыталась удостовериться в захвате самолета у пилота
Диспетчер пыталась три раза перепроверить информацию о захвате воздушного судна, полученную от командира экипажа самолета, выполнявшего рейс Сургут — Москва.
Обновлено в 12:10
Авто
Renault показал обновленный ситикар Twingo
Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено в 08:39
Авто
Владелец Jaguar XJ отсудил у импортёра более 40 млн рублей
Обновлено в 10:18
Авто
Минпромторг показал видео создания «президентского» лимузина Aurus
Минпромторг опубликовал на своем канале в сети YouTube видео «Как создавался AURUS», рассказывающее об истории разработки и запуска в производство президентского лимузина Aurus Senat, являющегося частью проекта «Кортеж».
Обновлено в 10:57
Происшествия
Самолет с футболистом «Кардиффа» пропал над Ла-Маншем
Небольшой самолет PA 46 Malibu пропал над Ла-Маншем вечером в понедельник, 21 января.
Обновлено в 06:37
Происшествия
СК показал видео первого допроса захватчика самолета «Аэрофлота»
Следователи интересуются телефоном злоумышленника Следственный комитет показал первый фрагмент допроса захватчика самолета компании "Аэрофлот", который летел рейсом Сургут-Москва.
Обновлено в 11:44
Технологии
Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon
Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon, доступ к которым ранее ограничили для блокировки Telegram.
Обновлено в 04:28
Авто
Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру
Обновлено в 12:47
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар-2019»
Обновлено в 09:17
Происшествия
СК задержал двух московских полицейских по делу о мошенничестве
В Москве сотрудники СК задержали двух полицейских, подозреваемых в причастности к мошенничеству с квартирами.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Пассажир, угрожавший захватить самолет «Аэрофлота», задержан
Силовики задержали пассажира, угрожавшего захватить самолет рейса Сургут — Москва, сообщил Следственный комитет в WhatsApp.
Обновлено в 08:17
Спорт
WADA сохранило РУСАДА статус соответствия кодексу организации
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) оставил неизменным статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), без применения санкций и лишения соответствия кодексу международной организации.
Обновлено в 10:37
Политика
Путин запретил использование мигалок не входящим в МЧС спасателям
Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий не входящим в систему МЧС спасателям устанавливать на автомобили специальные световые и звуковые сигналы.
Обновлено в 10:57
Наука
Ученые обнаружили в костях человека кровеносные сосуды
Обновлено в 13:18
Авто
Обновленный пикап Mitsubishi L200 появится в России весной
В марте 2019 года российские дилеры бренда Mitsubishi начнут продажи обновленного пикапа L200.
Обновлено в 11:21
Авто
BMW «копейка» и Mercedes A-Class могут породниться
Компании BMW и Mercedes-Benz могут заняться совместной разработкой компактных автомобилей.
Обновлено вчера в 09:45
Футбол
Усэйн Болт завершил карьеру футболиста
Прославленный легкоатлет из Ямайки 32-летний Усэйн Болт решил завершить едва начавшуюся карьеру футболиста.
Обновлено в 12:41
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на 570 млн евро
Европейская комиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,6 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей в Европе.
Обновлено в 06:53