Экономика
«Газпром» купит компании Ротенберга и ТимченкоNews.ru вчера в 20:23
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко. Сделки могут помочь монополии снизить санкционные риски.
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Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.РБКвчера в 17:00
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СМИ: «Газпром» собирается выкупить своих подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Фонтанка.Рувчера в 17:21
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