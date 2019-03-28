«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»Известия 11:09

с чего всё началось

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».

Политика Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.

Политика Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы 27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.

Энергетика Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко.

Происшествия Экс-губернатора Хабаровского края Ишаева доставили в суд Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, доставили в Басманный суд, где будет решаться вопрос об избрании ему домашнего ареста, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Юрист опроверг слова Фролова об отсутствии иска к Началовой Юрист Максим Суров заявил, что хоккеист Александр Фролов подал иск к бывшей гражданской жене Юлии Началовой.

Общество Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.

Политика За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин Глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и экс-глава администрации президента Александр Волошин поручились перед судом за бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС из зала суда в среду, 27 марта.

Экономика Баркер получит бонус после вывода компаний Дерипаски из-под санкций Независимый председатель совета директоров En+ Group Олега Дерипаски лорд Грегори Баркер получит бонус после того, как благодаря его плану с компании Дерипаски сняли американские санкции, сообщил сам Баркер газете Financial Times.

Наука Археологи обнаружили древнюю этрусскую гробницу на острове Корсика Группа исследователей во главе с Франком Леандри (Franck Leandri) из Французского национального института превентивных археологических исследований обнаружили гробницу, принадлежащую древней этрусской цивилизации, на территории коммуны Алерии в восточной части острова Корсика.

Происшествия Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах Пассажир воспользовался зажигалкой в самолете авиакомпании Red Wings, что привело к тлению кресла, компания хочет обратиться в Росавиацию с предложением о запрете проноса зажигалок на борт самолета, сообщила РИА Новости в четверг представитель компании.

Шоу-бизнес Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.

Политика Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе «Кант» Изменения и дополнения касаются условий и статуса пребывания Объединенной российской военной базы на территории республики.

Политика Мандат генсека НАТО Столтенберга продлили на два года "Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Наука Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.

Спорт Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014 Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".

Театры YarNews-TV: Труппа Волковского театра раскололась В театре имени Волкова сегодня прошло собрание творческого коллектива.

Здоровье Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам В августе прокуратура проводила проверку по факту сообщений о побоях и жестоком обращении с пациентами в Сычевском ПНИ Курганской области по жалобе пациентов (нарушений не нашли).

Происшествия Боевик признал вину в организации терактов в московском метро Участник бандитской группы Вагабова Магомед Нуров, обвиняемый по делу о терактах на станциях Московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году, признал свою вину.

Футбол Mirror: «Ливерпуль» отклонит любое предложение по Мане этим летом В текущем сезоне 26-летний игрок провел за «Ливерпуль» 38 матчей, забил 20 голов и сделал четыре результативные передачи.

Происшествия В Пенсионном фонде Дагестана сообщили об обысках В головном офисе и в нескольких отделениях Пенсионного фонда России (ПФР) в Дагестане прошли обыски.

Общество Силовики взялись за VPN-сервисы в России Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.

Шоу-бизнес Директор Началовой отреагировала на обвинения бывшего мужа певицы Директор умершей певицы Юлии Началовой Анна Исаева отреагировала на высказывания первого мужа артистки Дмитрия Ланского о пиарщиках певицы, сообщает корреспондент The Moscow Post.