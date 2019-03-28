Энергетика

«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»Известия 11:09

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Читать в источнике
с чего всё началось
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов в рамках государственного визита Президента РФ Владимира Путина в Киргизию подписали дорожную карту
 по участию российской компании в приобретении имущества и активов ОАО "Кыргызнефтегаз".
Вести.Финанс11:23

Подробнее о событии

«Газпром» решил купить «Кыргызнефтегаз»

Коммерсантъ12:27

«Газпром» решил купить «Кыргызнефтегаз»

Интерфакс11:43

«Газпром» приобретает активы и имущество «Кыргызнефтегаза»

News.ru10:58

«Газпром» купит активы и имущество «Кыргызнефтегаза»

Ведомости11:14

«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»

Известия11:09

«Газпром» будет участвовать в покупке активов «Кыргызнефтегаза»

ТАСС11:24

«Газпром» приобретет имущество и активы «Кыргызнефтегаза»

Finam.Ru10:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Экономика

Счетная палата сообщила о рисках ненадлежащей реализации нацпроектов

Счетная палата считает, что на данный момент существует риск ненадлежащей реализации нацпроектов и недостижения национальных целей из-за проблем с освоением предусмотренных для этого бюджетных средств субъектами РФ.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Число жертв стрельбы в Утрехте выросло до четырех человек

В понедельник, 18 марта, произошла стрельба в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein в Утрехте.
Обновлено в 12:12
Авто

Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA

Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
Обновлено вчера в 10:57
Политика

Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля

Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.
Обновлено в 10:26
Хоккей

ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции

Обновлено в 15:11
Футбол

Андрей Федун: "Болейте не за Карреру – болейте за "Спартак"!"

Что окружало матч "Спартака" и "Зенита" – Одна из главных мишеней фанатов – Денис Глушаков.
Обновлено в 14:30
Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Сыновья Кожевниковой приняли участие в модном показе Галины Юдашкиной

Кроме сыновей Кожевниковой, в дефиле бренда Yudashkin Kids также участвовали дочь Татьяны Навки, дети Филиппа Киркорова, Лиза Галкина и сын Яны Рудковской Саша Плющенко.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Судья из Ставрополя лишился своего статуса после видео с голой девушкой

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края прекратила отставку председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова, тем самым лишив его как судейского статуса, так и профессиональных привилегий, которые остаются даже за судьями в отставке.
Обновлено в 12:27
Политика

США призвали ЕС ввести новые санкции против Мадуро

США обратились к Евросоюзу (ЕС) с просьбой ввести новые санкции против правительства действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 12:04
Политика

За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин

Глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и экс-глава администрации президента Александр Волошин поручились перед судом за бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС из зала суда в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика

«Зеленая книга» поставила рекорд по сборам в России для победителей «Оскара»

В прокате бывают темные лошадки, которые выстреливают неожиданно для всех, говорят опрошенные «Ведомостями» игроки рынка: например, хоррор об убийце-клоуне «Оно» (сборы в России – 1 млрд руб.) и мюзикл «Ла-ла-ленд» (316,5 млн руб.), но «Зеленая книга» – самый яркий сюрприз за последние годы.
Обновлено в 13:11
Политика

Генпрокуратура Украины открыла дела на ближайшее окружение Порошенко

Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Кулик подтвердил информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению действующего президента Украины Порошенко.
Обновлено в 12:10
Происшествия

ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина

Обновлено в 09:51
Экономика

Рынок каршеринга в РФ вырос в пять раз и достиг семи млрд рублей

Российский рынок каршеринга в 2018 год увеличился в пять раз и достиг семи млрд рублей. Об этом говорится в исследовании Сбербанка.
Обновлено в 14:51
Футбол

«Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу

«Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.
Обновлено в 13:47
Экономика

В России наладят производство газовых турбин большой мощности

Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Наука

Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг

Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Абызова поместят в СИЗО «Лефортово»

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, которого обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере, будет содержаться под арестом в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве, сообщил его адвокат.
Обновлено вчера в 14:19
Кино

Лунгин прокомментировал ситуацию с его фильмом «Братство»

Обновлено вчера в 11:32
Музыка

Певица Джоанна Стингрей представит свою книгу в Петербурге

Пресс-конференция в формате телемоста Петербург — Москва, посвященная выходу книги американской певицы и музыкального продюсера Джоанны Сингрей «Стингрей в стране чудес» состоится 28 марта в ТАСС.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

Украина заявила о создании электромагнитного оружия

Обновлено в 10:48
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Авто

В России начались продажи обновленного Honda Pilot

В России начались продажи обновленного Honda Pilot, который претерпел незначительные изменения во внешности и оснащении.
Обновлено в 10:24
Футбол

Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин объявил о завершении выступлений за национальную команду. Об этом 28 марта сообщает Fox Sports.
Обновлено в 15:27
Общество

Связанный с Ролдугиным фонд безвозмездно получит пляж в Сочи

Заксобрание Краснодарского края одобрило передачу пляжной территории в Имеретинской низменности в Сочи образовательному фонду «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин.
Обновлено в 14:05
Происшествия

При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек

Обновлено в 07:43
Политика

МИД Бразилии призвал Россию отозвать военных из Венесуэлы

27 марта президент США Дональд Трамп, комментируя присутствие в Венесуэле российских военных, призвал Россию «убраться» из страны, сообщало агентство Reuters.
Обновлено в 14:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное