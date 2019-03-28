«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»Известия вчера в 11:09

с чего всё началось

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».

Происшествия Михаила Абызова прослушивали два года до ареста Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.

Политика Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.

Происшествия Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Об этом сообщило издание Daily Star.

Происшествия Источник сообщил о пострадавших после конфликта в мэрии Назрани Несколько человек получили легкие ранения из травматического оружия в результате конфликта, произошедшего в мэрии Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Политика Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).

Политика Госдеп вступился за сторонников террористов в Крыму Вашингтон «осуждает действия российских оккупационных властей в Крыму», заявил Паллидино и призвал освободить задержанных крымских татар, а также всех других «несправедливо осужденных украинцев».

Хоккей «Вашингтон» в 29-й раз в истории вышел в плей-офф НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) (3:2) и обеспечил выход в плей-офф, сообщает "Советский спорт".

Авто Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей Volvo в июне запустит в России первый сервис аренды автомобилей по подписке, заявил газете «Ведомости» директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Russia Антон Свекольников.

Наука Чем нас лечат: Протаргол. Серебро — не всегда добро В чем опасность лечения коллоидным серебром, есть ли болезни, от которых оно помогает, что такое аргирия и легко ли ее вызвать, если мазаться кремом с ионами серебра или пить «посеребренную» воду, а также при чем здесь рентген в Анголе и электронная микроскопия сперматозоидов у голожаберников, рассказывает Indicator.Ru.

Экономика Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.

Авто Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.

Происшествия Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» По итогам тестирования межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, должна была выбрать лучшую DPI-систему, которую можно будет установить на сети всех операторов связи в стране и пропускать через нее весь трафик.

Армия и оружие В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.

Политика Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков преподнес российскому коллеге орловского скакуна и собаку местной породы тайган — ее также называют киргизской борзой.

Общество В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.

Общество Пикап УАЗ «снимается» в сериале «Новый папа» в качестве папамобиля В сериале «Новый папа», который станет продолжением популярного сериала «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино, в качестве папамобиля «снимается» автомобиль на базе УАЗа «Пикап».

Экономика Конкурс по экспортному нацпроекту начнется 1 апреля Конкурсные процедуры по отбору получателей госсубсидий в рамках напроекта «Международная кооперация и экспорт» начнутся 1 апреля, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак на Красноярском экономическом форуме .

Шоу-бизнес Кети Топурия призналась, почему рассталась с Гуфом Грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио" Кети Топурия впервые после расставания с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) рассказала, почему не сложился их союз.

Экономика Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.