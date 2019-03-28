Энергетика
«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»Известия вчера в 11:09
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
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Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов в рамках государственного визита Президента РФ Владимира Путина в Киргизию подписали дорожную карту по участию российской компании в приобретении имущества и активов ОАО "Кыргызнефтегаз".Вести.Финансвчера в 11:23
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