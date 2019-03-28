«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»Известия 11:09

с чего всё началось

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».

Политика Гуайдо отказался объяснять происхождение денег на поездки за рубеж Американская марионетка Хуан Гуайдо, объявивший себя «временным президентом Венесуэлы», отказался объяснять происхождение денег, которые он потратил на дорогостоящие поездки за рубеж, сообщает газета El Nacional.

Политика Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.

Политика Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.

Музыка В Германии раскритиковали новый клип Rammstein о концлагере Директор Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер пригласил немецкую группу Rammstein посетить бывший концлагерь Дахау, после того как коллектив презентовал клип на песню Deutschland («Германия»).

Энергетика «Газпром нефть» перерабатывает сырье себе в убыток Производство бензина получилось нерентабельным, – сообщил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, комментируя экономику нефтепереработки в I квартале этого года.

Общество Врач-педиатр из Кинешмы объяснила фотосессию в белье Врач-педиатр Анастасия Орлова из города Кинешмы Ивановской области в интервью газете Metro объяснила, почему снялась в фотосессии в нижнем белье, вызвавшей общественный резонанс.

Происшествия Работа аэропорта Сиднея приостановлена из-за пожара в диспетчерской Международный аэропорт Сиднея приостановил работу из-за пожара на диспетчерской вышке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

Политика Трамп раскритиковал обвиняющих его в сговоре с Россией демократов Американский президент Дональд Трамп подверг критике демократов, продолжающих обвинять его в сговоре с Россией.

Шоу-бизнес Супруга Дмитрия Диброва опубликовала «постельное» фото с мужем На странице в соцсети Полина Диброва решила немного «поностальгировать», опубликовав фотографии со свадьбы, а также кадры самых ярких моментов семейной жизни и «постельное» фото с супругом.

Происшествия Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок Сам обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих.

Шоу-бизнес Бывшая звезда «Дома-2» Анастасия Дашко стала мамой во второй раз О рождении второго малыша стало известно сегодня, мальчику дали имя Лука. Дома младшего братика с нетерпением ждал трехлетний Клим.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Происшествия Михаила Абызова прослушивали два года до ареста ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Шоу-бизнес Алла Михеева взволновала поклонников чрезмерной худобой Многие поклонники оценили стиль и внешний вид телеведущей, однако нашлось и немало тех, кто всерьез забеспокоился об излишней худобе Аллы Михеевой.

Происшествия Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной Экс-судья и бывший председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров был лишен специального статуса и неприкосновенности (первого квалификационного класса) после видеоролика с обнаженной женщиной.

Политика Депутат предложил штрафовать СМИ за «редакторок» и «президенток» Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести штрафы в СМИ и соцсетях "за намеренное искажение русского языка и пропаганду безграмотности", в том числе за использование "феминитивов", таких как "авторка", "президентка", "редакторка".

Авто Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.

Политика Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.

Политика Бразилия потребовала от России отозвать военных из Венесуэлы Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ подчеркнула, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле так долго, сколько это необходимо им и правительству страны.

Политика США потратили за пять лет на армию Украины более $1,3 млрд Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил «Известиям», что США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.

Игры Первый сценарий нового «Мора» выйдет 23 мая Создатели нового «Мора» официально подтвердили, что сценарий Гаруспика выйдет 23 мая в Steam.

Политика Закон о фейковых новостях вступил в силу в России В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Чёрное море Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.