«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»Известия 11:09

с чего всё началось

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».

Политика Журналисты нашли у Зеленского незадекларированную виллу в Италии Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский владеет виллой в Италии, которая не упоминается в его декларации.

Общество Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.

Происшествия Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Черное море Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.

Энергетика Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.

Музыка Новый клип Rammstein вызвал скандал в Германии Легендарная рок-группа Rammstein выпустила новый мрачный клип, который стал первым за последние семь лет.

Политика Геращенко: Жители Донбасса обязаны будут выплатить репарации семьям ветеранов АТО Амнистируют только тех, кто добровольно и публично признает свою вину, обязуется никогда больше не преступать закон и будет выплачивать репарации жертвам либо государству работой в специальных госпредприятиях, пока назначенная сумма компенсации не будет возмещена.

Происшествия Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.

Политика Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Политика США призвали ЕС ужесточить санкции против Венесуэлы США призвали Евросоюз ужесточить санкции в отношении правительства Венесуэлы, в том числе президента Николаса Мадуро.

Политика Место депутата Госдумы от КПРФ получил Михаил Берулава Центризбирком (ЦИК) на заседании передал мандат депутату красноярского заксобрания Петру Медведеву, но тот отказался от него в пользу господина Берулавы.

Авто Kia представила два новых полноприводных кроссовера Корейская компания Kia представила два новых полноприводных кроссовера.

Игры Sony анонсировала дату выхода Dreams в раннем доступе Sony объявила дату выхода Dreams в раннем доступе - новая игра от создателей LittleBigPlanet и Tearaway станет доступна уже в середине апреля.

Политика Мандат генсека НАТО Столтенберга продлили на два года "Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Политика «Второму президенту» Венесуэлы запретят править страной Лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства, запретят занимать государственные должности.

Культура Путин посетил музей Айтматова в Бишкеке Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков посетили дом-музей советского и киргизского писателя Чингиза Айтматова в Бишкеке.

Шоу-бизнес 37-летняя Анна Курникова в бикини устроила танцы на столе 37-летняя спортсменка продемонстрировала подписчикам, в какой идеальной форме она находится через год после родов.

Общество Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».

Авто В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.

Армия и оружие Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35 Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.

Кино Создатели фильма «Братство» обратились за прокатным удостоверением Создатели картины "Братство" режиссера Павла Лунгина обратились в Минкультуры за получением прокатного удостоверения, решение будет принято в течение двух недель, сообщила РИА Новости директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

Авто Соллерс станет контролирующим акционером обновленного СП Ford Sollers СП Ford SOLLERS передаст 51% акций ПАО «Соллерс» и сосредоточится на линейке лёгких коммерческих автомобилей Ford Transit.

Политика Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы 27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.

Авто Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.

Экономика ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.