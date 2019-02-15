Финансы
«Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с КитаемПолитРоссия 05:37
Как сообщают российские СМИ, компания активно работает над переводом расчетов в национальные валюты. Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.
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Происшествия
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Здоровье
Инна Жиркова рассказала о болезни своего сына
Инна Жиркова рассказала о болезни своего сына и лечении в ОАЭ, где ей пришлось вынужденно задержаться.
Обновлено в 05:11
Политика
Белый дом отказался раскрывать детали переговоров Трампа с Путиным
Демократы отправили запрос в Белый дом после того, как СМИ сообщили, что Трамп забрал у переводчика все документы, касающиеся переговоров с Путиным, и потребовал от него не раскрывать детали разговоров.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
Bitmain разместит 200 000 майнеров в Китае. Как это повлияет на рынок
Bitmain планирует разместить 200 тыс. устройств для майнинга в местах с избыточными гидроэнергоресурсами, где летом заметно снижаются на них тарифы.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе попал на видео
В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Венгрия будет получать российский газ в 2020 году, даже если переговоры России и Украины по газовому транзиту в Европу не увенчаются успехом.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на предстоящее лето в России
В 2019 году жителей России ждет теплое лето, делится прогнозом на период с апреля по начало осени Гидрометцентр России.
Обновлено вчера в 05:50
Общество
Денежные премии для чиновников заменят похвалой
Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.
Обновлено в 03:51
Экономика
Медведев поручил представить список ответственных за срыв сроков ФАИП
Премьер-министр РФ Дмитирий Медведев поручил министру экономического развития Максиму Орешкину представить список ответственных за срыв сроков ввода объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом
На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
Обновлено в 05:00
Происшествия
МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах
Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Авто
Skoda нашла способ облегчить жизнь автовладельцев
Чешский автопроизводитель представил очередное ноу-хау, которое облегчит ежедневную эксплуатацию автомобилей.
Обновлено в 00:55
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено вчера в 14:56
Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
34-летняя Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
Пациентка клиники, узнавшая звезду, вышла на связь с журналистами и сообщила, что состояние Берковой сильно ухудшилось.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие
Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76
О срыве гособоронзаказа сообщил вице-премьер Юрий Борисов, который курирует оборонно-промышленный комплекс, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Москва надеется на спокойный переходный период в Казахстане
Россия рассчитывает, что переходный период после отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Казахстане пройдёт спокойно.
Обновлено в 07:00
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Подозреваемый в прошлогоднем убийстве в Назии залил жертву цементом
По уточненным данным на 22 марта, подозреваемый в убийстве мужчины прошлой осенью в Назии залил покойного цементным раствором.
Обновлено в 02:37
Футбол
Федоров покинул пост гендиректора «Динамо»
Пресс-служба "Динамо" сообщила о решении досрочно прекратить полномочия генерального директора клуба Сергея Федорова.
Обновлено в 05:14
Хоккей
Иван Барбашев признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:35
Финансы
В Morgan Stanley предсказали ослабление доллара США
Три ключевых фактора, помогавшие американскому доллару расти в 2018 году, в текущем году могут сыграть на ослабление национальной валюты Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Обновлено в 06:59
Общество
В России перечень опасных пород собак сократили до 13 пунктов
Возможно, список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, еще скорректируют до окончания общественных слушаний.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Главу Росгеологии отправили в отставку
По словам заместителя главы ведомства Оксаны Тарасенко, решение об отставке было принято после поступления директивы от правительства.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики
В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы.
Обновлено в 05:44
Общество
Текслер озвучил первые претензии к РМК
Ожидалось, что первую поездку в ранге губернатора Текслер совершит по Челябинску, однако он вместо этого поехал к Коркинскому разрезу.
Обновлено в 03:05
Хоккей
Игроки «Локомотива» продолжат карьеру в НХЛ
Три игрока ярославского "Локомотива" уйдут из Континентальной хоккейной лиги в следующем сезоне, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:18