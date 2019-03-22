«Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с КитаемПолитРоссия 05:37

Стремление "Газпром" перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с Китаем выполнимо, но затрагивает плоскость политических вопросов. Такое мнение ФБА "Экономика сегодня" озвучил доцент Кафедры экономической безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Павел Грибов.

с чего всё началось

Как сообщают российские СМИ, компания активно работает над переводом расчетов в национальные валюты. Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.

«Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с Китаем

Происшествия В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.

Спорт Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".

Финансы ЦБ сохранил ключевую ставку и допустил ее снижение в 2019 году «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году», — отметил ЦБ.

Технологии «Роскосмос» консолидирует компании по созданию спутников В России на основе пяти существующих предприятий, которые занимаются строительством спутников, планируется создать 2–3 крупные компании.

Политика Кандидат в президенты Украины приехал в Москву за газом Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко прибыл в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Футбол Влашич рассказал, когда определится со своим будущим Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о своём будущем.

Футбол Футболисты ФК «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставов Как ранее сообщали «Кубанские новости», ФК «Урожай», ставший преемником футбольной «Кубани», накопил трехмесячный долг по зарплате.

Шоу-бизнес Роман Гриценко покинул «ДОМ-2» ради новой возлюбленной Роман Гриценко покинул пределы периметра телешоу «ДОМ-2» ещё осенью минувшего года.

Политика Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими «После 52 лет пришло время для Соединённых Штатов полностью признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение для Израиля и региональной стабильности», — написал он.

Общество Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ. Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

Политика Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21 В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.

Экономика Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус» Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.

Гаджеты Смартфоны Nokia передавали данные в Китай Поводов для начала расследования стал репортаж норвежского телеканала NRK, в котором объявили, что смартфоны Nokia 7 Plus пересылали пакеты данных с местоположением телефона, номером SIM-карты и серийного номера прибора на китайский сервер.

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Транспорт «Аэрофлот» отменит дешевые билеты с багажом Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" собирается отменить самые дешевые билеты с багажом.

Театры В Польше поставили спектакль по книге Гитлера «Майн Кампф» Спектакль представляют в варшавском театре «Повщехны», основанном в 1944 году. Актеры дословно цитируют текст Адольфа Гитлера.

Шоу-бизнес Анастасии Волочковой подарили шубу за миллион Накануне Анастасия Волочкова принимала участие в показе на Неделе моды. Балерина прошлась по подиуму в элегантном полушубке.

Шоу-бизнес Николай Носков впервые появился на публике после инсульта 63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.

Футбол Дубль Стуани помог сборной Уругвая разгромить команду Узбекистана Футболисты сборной Уругвая обыграли команду Узбекистана в рамках товарищеского турнира (3:0).

Общество Доренко ответил на призывы лишить его эфиров Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко заявил, что призывы ограничить его участие в эфирах со стороны главы Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного — лишь попытка отвлечь внимание от действий самого дрессировщика.

Происшествия На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.