Финансы
«Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с КитаемПолитРоссия 05:37
Как сообщают российские СМИ, компания активно работает над переводом расчетов в национальные валюты. Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.
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Стремление "Газпром" перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с Китаем выполнимо, но затрагивает плоскость политических вопросов. Такое мнение ФБА "Экономика сегодня" озвучил доцент Кафедры экономической безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Павел Грибов.Экономика сегодня07:41
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МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА
Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
Обновлено в 15:22
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
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Обновлено в 03:40
Авто
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Обновлено в 09:13
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Финансы
Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки
Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Обновлено в 08:24
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Российские заключенные вскрыли животы гвоздями в знак протеста
Десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями в знак протеста против беспредела администрации.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Сверстницы избили челябинскую школьницу за поддельные кроссовки
Ученицы одной из школ Челябинска жестоко избили свою сверстницу, обвинив ее в ношении поддельных кроссовок популярного бренда.
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Экономика
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Общество
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О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Космос
Солнечная активность за последние сутки резко возросла
"Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки на космических мониторах, предоставляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца", - говорится в сообщении лаборатории.
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Обновлено в 15:18
Здоровье
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Жительница Китая, которая страдала онкологическим заболеванием, решила воспользоваться рецептом народной медицины, по методам которой ей следовало съесть банку живых личинок в течение месяца.
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Спорт
Апелляцию Васильевой отклонили, биатлонистка будет дисквалифицирована
Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) отклонило апелляцию российской биатлонистки Маргариты Васильевой по делу о пропуске трёх допинг-тестов.
Обновлено в 12:36
Наука
Физики ЦЕРН ищут «зачарованные» частицы в первичной материи Вселенной
Российские и зарубежные физики, работающие в рамках коллаборации NA61/SHINE в ЦЕРН, начали поиски так называемых "зачарованных" частиц в кварково-глюонной плазме, аналоге первичной материи мироздания.
Обновлено вчера в 04:29
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Искусство в РФ хотят защитить от статьи за оскорбление чувств верующих
Новый законопроект о культуре защитит произведения искусства от статьи, подразумевающей ответственность за оскорбление чувств верующих.
Обновлено в 12:30
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые появился на публике после инсульта
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