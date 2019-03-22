«Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с КитаемПолитРоссия 05:37

Стремление "Газпром" перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с Китаем выполнимо, но затрагивает плоскость политических вопросов. Такое мнение ФБА "Экономика сегодня" озвучил доцент Кафедры экономической безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Павел Грибов.

с чего всё началось

Как сообщают российские СМИ, компания активно работает над переводом расчетов в национальные валюты. Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.

«Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с Китаем

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