Финансы
«Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с КитаемПолитРоссия вчера в 05:37
Как сообщают российские СМИ, компания активно работает над переводом расчетов в национальные валюты. Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.
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