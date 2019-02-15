Финансы
«Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с КитаемПолитРоссия 05:37
Как сообщают российские СМИ, компания активно работает над переводом расчетов в национальные валюты. Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан
В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
Взрыв бомбы произошел возле жилого дома в болгарском городе Перник на западе страны, жертв и пострадавших нет, сообщает в пятницу телеканал Nova.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Новейший российский вертолет заметили в Сирии
Обновлено в 08:43
Культура
Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства
Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Представитель Юлии Началовой уточнила причину ее смерти
Обновлено в 05:27
Политика
Макрон выведет на улицы армию против «желтых жилетов»
Власти Франции привлекут армию для организации порядка во время митингов «желтых жилетов».
Обновлено в 10:00
Кино
В Волгограде умер актер Петр Зайченко
Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму "Такси-блюз", скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Запашный ответил Невзорову на сарказм о смерти Началовой
Обновлено в 07:05
Политика
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Спикер подчеркнула, что это "плановая ротация губернаторов, которая является важнейшей опорой развития демократии и демократических институтов".
Обновлено в 08:52
Общество
Суд на неделю отложил рассмотрение претензий Роскомнадзора к Twitter
Мировой суд Таганского района Москвы отложил на 29 марта рассмотрение административного дела в отношении Twitter об отказе предоставить информацию, связанную с локализацией персональных данных российских пользователей сервиса на территории РФ, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 08:59
Гаджеты
В Microsoft анонсировали дату окончания поддержки Windows 7
В официальном блоге компании Microsoft было опубликовано предупреждение о том, что пользователи операционной системы Windows 7 с 14 апреля следующего года не смогут обновлять свою систему безопасности.
Обновлено вчера в 13:33
Экономика
Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках
Многие самозанятые россияне столкнулись с блокировкой счетов в банках, об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на налоговых экспертов.
Обновлено в 08:25
Культура
В Перми пройдет Российская студенческая весна
В Перми с 14 по 19 мая пройдет XXVII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна".
Обновлено в 05:35
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Политика
Медведчук назвал Россию главным торговым партнером Украины
Председатель политсовета украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что по итогам 2018 года РФ для Украины самый главный торговый партнер.
Обновлено в 10:10
Авто
Обновлённый кроссовер FAW Besturn X40 будет выпускаться на «Автоторе»
Новый субкомпактный кроссовер Besturn X40 будут выпускать на калининградском заводе «Автотор».
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео
Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Момент крушения парома в Ираке попал на видео
Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
Обновлено в 05:29
Культура
Названы самые популярные места Москвы для съемок фильмов
Обновлено в 09:40
Экономика
Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»
Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».
Обновлено в 09:44
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»
Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
Два Су-27 вынудили бомбардировщик США B-52 удалиться от границы России
Два российских истребителя Су-27 вынудили американский бомбардировщик B-52 удалиться от российской границы, сообщили в Миноборны.
Обновлено вчера в 05:05
Спорт
Тарасова: Загитова показала, что может всё делать лучше всех
Обновлено в 08:52
Происшествия
Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX
Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес
Жасмин купила «Бентли» за 33,5 миллиона рублей
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны наблюдателей.
Обновлено в 09:24
Транспорт
Около трети россиян считают цены на такси завышенными
Почти половина опрошенных (51%) заявили, что считают, что зарплата таксистов соответствует средней по их городу, примерно столько же (52%) уверены, что техническое состояние автомобилей используемых в такси улучшилось за последние пять лет.
Обновлено в 01:30