Финансы
«Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с КитаемПолитРоссия 05:37
Как сообщают российские СМИ, компания активно работает над переводом расчетов в национальные валюты. Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.
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Политика
Глава МВД Башкирии предложил штрафовать за жалобы на чиновников
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Обновлено в 10:04
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Обновлено в 08:43
Общество
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Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.
Обновлено в 04:31
Политика
МИД Венесуэлы назвал Вашингтон «сборищем гангстеров»
Венесуэльские власти обвинили Вашингтон в посягательстве на суверенитет и независимость Венесуэлы, и категорически отвергли заявления представителей Соединенных Штатов и их союзников о возможности военного вторжения в латиноамериканскую страну, назвав это пустыми инсинуациями.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Названа настоящая фамилия Юлии Началовой
Обновлено в 11:30
Политика
Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими
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Вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку в ЯНАО
В ближайшее время из Салехарда вылетит другой борт «Ямала», который доставит пассажиров Ми-8 в пункт назначения.
Обновлено в 05:11
Здоровье
В Саратов прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова
В Саратов сегодня утром прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 06:00
Экономика
ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь»
Банк России приказом от 21 марта 2019 года отозвал у страховой компании "АСКО-Жизнь" лицензию на осуществление добровольного страхования жизни.
Обновлено в 02:16
Политика
Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Здоровье
Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме потребления воды
Координатор Всемирной организации здравоохранения по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон сообщил, что лучше всего потреблять воду в момент появления жажды.
Обновлено в 03:29
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Обновлено вчера в 14:10
Спорт
В Холменколлене стартовал мужской биатлонный спринт
На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене стартовал мужской спринт.
Обновлено в 11:30
Общество
В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию
Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено в 02:34
Политика
Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти
Обновлено вчера в 04:55
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Объявляя о введении безбагажных тарифов, пресс-служба авиакомпании поясняла, что ранее пассажиры, путешествующие только с ручной кладью, были вынуждены оплачивать неоказанную услугу — перевозку регистрируемого багажа.
Обновлено в 07:49
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Москве
В Москве 22 марта ожидаются мокрый снег, дождь и усиление ветра. МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с непогодой.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
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Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Рогозин пообещал, что ракета «Сармат» «разорвет в клочья» любую ПРО
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что новой российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» под силу преодолеет и «разорвать в клочья» любую систему противоракетной обороны.
Обновлено в 10:50
Экономика
Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Покрасившийся в рыжий цвет главарь ИГ пытается сбежать из Сирии
Главарь террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность — растолстел, подстриг и покрасил бороду в рыжий цвет.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Петербурге подростки со стрельбой ограбили ростовщиков
Разбойное нападение со стрельбой произошло днем 22 марта во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:14
Общество
В США отзывают более 30 тонн куриных палочек из-за содержания металла
Американская компания Tyson Foods отзывает почти 70 тысяч фунтов (около 31,75 тонны) куриных палочек, в которых может содержаться металл, сообщила служба обеспечения безопасности и проверки пищевых продуктов министерства сельского хозяйства США.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении такси и грузовика в Москве
Автоавария с участием самосвала и такси на Литовском бульваре в Москве привела к гибели двух человек.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.
Обновлено в 10:53
Хоккей
«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Омский "Авангард" одержал победу над "Барысом" из Астаны в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и вышел в полуфинал.
Обновлено в 09:22
Политика
Участницу Comedy Woman Варнаву сочли угрозой безопасности Украины
34-летняя российская актриса, комик и телеведущая Екатерина Варнава была признана лицом, составляющим угрозу для национальной безопасности Украины.
Обновлено в 07:59
Спорт
Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35