Финансы
«Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с КитаемПолитРоссия вчера в 05:37
Как сообщают российские СМИ, компания активно работает над переводом расчетов в национальные валюты. Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил возможность отказа от доллара при расчетах между Россией с Китаем
Телеканал 360°вчера в 11:49
«Сила Сибири» ускорит перевод расчетов России с Китаем в национальные валюты
Экономика сегоднявчера в 07:41
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 01:44
Политика
Киргизия просит защитить своих граждан в Якутии
Обеспечить безопасность граждан Киргизии, находящихся в Якутии, попросил председатель парламента этой страны Дастанбек Джумабеков посла России Николая Удовиченко.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля
В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:54
Шоу-бизнес
Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей
Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
Кемеровскому полицейскому запретили носить бороду на работе
Полицейский в ответ подал в суд. По его мнению, наличие бороды у правоохранителей в России никакими правилами и законами не запрещено.
Обновлено в 02:16
Происшествия
СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов
Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
В Прикамье четырех девушек осудили за изнасилование школьницы
Обновлено вчера в 11:44
Футбол
Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые появился на публике после инсульта
63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено вчера в 07:59
Спорт
Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию
Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото в одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 08:32
Авто
АвтоВАЗ получил нулевую чистую прибыль по РСБУ за 2018 год
В прошлом году АвтоВАЗ продемонстрировал нулевую чистую прибыль по стандартам РСБУ, а всего лишь годом ранее производитель получил убыток в размере 12,4 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 19:24
Единоборства
Анатолий Токов победил Харриса на турнире Bellator 218
Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов нанес поражение представителю США Джеральду Харрису на турнире Bellator 218, проходившем в Такервилле (Штат Оклахома, США).
Обновлено в 02:44
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 13:08
Экономика
Банки начали блокировать счета самозанятых
Банки начали блокировать личные счета и карты "новых предпринимателей", ссылаясь на то, что их использование в целях ведения бизнеса запрещено.
Обновлено 21 марта в 20:30
Наука
Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые
Обновлено вчера в 04:45
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
По информации американских СМИ, спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:54
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
В Сирии испытывают новую российскую ракету «изделие 305»
На сирийском фронте испытывают авиационную управляемую ракету, предназначенную для модифицированного "Ночного охотника".
Обновлено в 03:30
Политика
Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие
НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16
Общество
Nhandan (Вьетнам): русские в восторге от фестиваля уличной вьетнамской еды (Nhandan)
Желая насладиться вьетнамской едой, фестиваль посетило огромное количество туристов После многих лет проведения фестиваля вьетнамской еды в комплексе Ханой-Москва, он стал узнаваем российскими и международными туристами.
Обновлено в 03:40
Кино
«Ленфильм» снимет фильм с участием Ахеджаковой, Немоляевой и Шнурова
Среди актеров названы Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева, Сергей Шнуров и Семен Стругачев.
Обновлено вчера в 16:41
Финансы
Банк России дал сигнал к снижению ставок
Банк России сохранил ставку на уровне 7,75%, при этом заявил, что не исключает перехода к снижению ставки в этом году.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Зеленский захотел снять неприкосновенность с президента Украины
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что его юристы готовят законопроект о снятии неприкосновенности с главы государства.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
«Яндекс» назвал самые загазованные районы Москвы
Обновлено вчера в 10:44
Спорт
Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде
Обновлено в 03:21