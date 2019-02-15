Финансы

«Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с КитаемПолитРоссия 05:37

Как сообщают российские СМИ, компания активно работает над переводом расчетов в национальные валюты. Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.
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