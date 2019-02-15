Финансы
«Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с КитаемПолитРоссия 05:37
Как сообщают российские СМИ, компания активно работает над переводом расчетов в национальные валюты. Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.
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Политика
Депутат Рады предложил упразднить должность президента Украины
Председатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владимир Рабинович выступил за упразднение в стране поста президента.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Покрасившийся в рыжий цвет главарь ИГ пытается сбежать из Сирии
Главарь террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность — растолстел, подстриг и покрасил бороду в рыжий цвет.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Вице-мэра Майкопа задержали за взятку
Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено в 12:45
Спорт
Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира
Президент России Владимир Путин поздравил Алину Загитову с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 12:36
Политика
Шойгу проинформировал Путина и членов Совбеза России о визите в Сирию
Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о поездке в Сирию и о содержании контактов с сирийским лидером Башаром Асадом.
Обновлено в 06:56
Политика
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
В феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что серийное производство самолетов МС-21 перенесут из-за того, что американские партнеры отказались поставлять композитные материалы.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Томский районный суд ушел в отставку в полном составе
Молчановский районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку, следует из результатов заседания квалификационной коллегии.
Обновлено в 11:57
Авто
Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров
Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» и в полуфинале плей-офф КХЛ сыграет с «Авангардом»
Обновлено в 12:34
Общество
За день в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков
Месячная норма осадков для марта в Москве насчитывает 34 мм.
Обновлено в 12:09
Энергетика
Правительство заморозило цены на бензин до лета
По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Экономика
Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Названа настоящая фамилия Юлии Началовой
Певица Юлия Началова, скоропостижно скончавшаяся 16 марта, на самом деле имела двойную фамилию.
Обновлено в 12:38
Финансы
Рубль усилил снижение, доллар тянется к 65 рублям
С точки зрения технического анализа, пара доллар/рубль на этой неделе остановила снижение вблизи поддержки 63,65 рубля — у минимумов с августа прошлого года, от которой началась коррекция вверх, рассуждает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
Российские крейсеры включили в список самых смертоносных в мире
В США российские крейсеры "Петр Великий", "Адмирал Нахимов", "Киров" и "Адмирал Лазарев" включили в список самых смертоносных кораблей на планете.
Обновлено в 12:34
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Спорт
Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10
В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Политика
Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Подростки с пистолетом напали на офис микрозаймов на Белы Куна
В пятницу, 22 марта, около четырёх часов дня вооружённые пистолетом два подростка напали на офис микрозаймов, расположенный на улице Белы Куна.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Рябков и замглавы МИД Японии обсудили вопросы контроля над вооружениями
Заместители глав МИД РФ и Японии Сергей Рябков и Такэо Мори в ходе консультаций с участием представителей Минобороны двух стран обсудили вопросы контроля над вооружениями, сообщили в МИД РФ.
Обновлено в 13:08
Здоровье
«Бережливый» кабинет дородовой диагностики откроется в Нижнем Тагиле
В Демидовской больнице Нижнего Тагила планируется открытие «бережливого» кабинета дородовой диагностики нарушений развития ребенка.
Обновлено в 09:37
Политика
В «новую церковь» на Украине перешли только 42 прихода
Ранее в СМИ появилась информация о переходе в ПЦУ 450 приходов Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий заявил, что лишь 42 прихода решили перейти в "новую церковь" Украины (ПЦУ), пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:43
Культура
Искусство защитят от статьи за оскорбление чувств верующих
"Всех разогнать": Шнуров предложил ликвидировать Минкульт Статью об оскорблении чувств верующих включили в Уголовный кодекс РФ после акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве, которую провели в 2012 году.
Обновлено в 10:18
Общество
Андрей Малахов посетил перевал Дятлова
Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку
В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Экономика
Набиуллина: производители жертвуют маржой из-за повышения НДС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Производители жертвуют частью маржи для сохранения клиентов на фоне повышения НДС, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 11:36