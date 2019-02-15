Финансы
«Газпром» изучает возможность перевода расчетов в нацвалютыЕвразия Daily 08:12
«Газпром» изучает возможность и целесообразность перевода расчетов с потребителями газа на национальные валюты — прежде всего на рубли и юани в случае с Китаем. Об этом сообщил журналистам зампредседателя правления «Газпрома» Андрей Круглов.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:28, Ашберн
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Мюллер завершил расследование «российского дела»
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Андрей Малахов посетил перевал Дятлова
Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено в 12:30
Политика
СБУ обвинила Россию в подготовке теракта в метро Харькова
Служба безопасности Украины задержала жителя Харькова, подозреваемого в подготовке теракта на одной из станций городского метро, сообщается на сайте спецслужбы.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Все судьи томского районного суда ушли в отставку
Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.
Обновлено в 13:31
Политика
Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими
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Обновлено вчера в 16:07
Авто
Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров
Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Футбол
Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.
Обновлено в 18:20
Игры
Paradox представила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Компания Paradox Interactive анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, продолжение ролевого боевика 2004 года, и представила дебютный трейлер игры.
Обновлено в 02:57
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Гаджеты
Поддержку Windows 7 прекратит Microsoft
О скором окончании поддержки Windows 7 объявила корпорация Microsoft. Операционная система с 14 января 2020 года прекратит обновляться.
Обновлено в 03:45
Культура
Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Обновлено в 09:10
Происшествия
На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей
Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено в 11:08
Энергетика
Рост цен на нефть подстегнул биржевой рынок РФ
За 2018 г. общий объем биржевых торгов на товарном рынке увеличился на 25% (более чем на 223 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем 2017 г.) за счет рынка нефтепродуктов.
Обновлено в 17:26
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за врачебной ошибки
Обновлено в 14:20
Происшествия
Во время мессы в Канаде напали на священника
На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки
Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.
Обновлено в 10:29
Авто
В России ретрокары получат специальные номера
В России для иностранных и советских классических автомобилей введут специальные паспорта и особые номера, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 08:11
Авто
Китай переводит правительственный автопарк и такси с бензина на спирт
Китай запустил кампанию по переводу правительственного автопарка и такси с бензина на спирт.
Обновлено в 04:38
Политика
Фотографа Ким Чен Ына уволили за слишком рьяную работу
Личный фотограф лидера КНДР Ким Чен Ына был уволен и исключен из Трудовой партии Кореи.
Обновлено в 13:52
Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
Новое поколение серийного кроссовера Chevrolet Captiva поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено в 09:13
Хоккей
Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока
Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено в 15:45
Общество
В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию
Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено в 02:34
Политика
В МИД России высказали обеспокоенность базами США в Афганистане
В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие в урегулировании конфликта в Афганистане стран региона.
Обновлено в 16:07
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками
Подведомственное Роскомнадзору госпредприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит проверить, блокируются ли запрещенные сайты поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»
Обновлено вчера в 03:28
Происшествия
На юго-западе Москвы потушили пожар на складе
Спасатели потушили пожар на складе на площади около 600 квадратных метров юго-западе Москвы, сведений о пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено в 19:17
Театры
В Польше поставили спектакль по книге Гитлера «Майн Кампф»
Спектакль представляют в варшавском театре «Повщехны», основанном в 1944 году. Актеры дословно цитируют текст Адольфа Гитлера.
Обновлено в 08:51